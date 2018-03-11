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Могеріні розповіла, у яких сферах ЄС буде взаємодіяти з Росією

Неділя, 11 березня 2018, 10:54

Верховна представниця ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федеріка Могеріні наголошує, що Євросоюзу необхідна "вибіркова взаємодія" з РФ у тих сферах, де ЄС має "явний інтерес".

Про це вона заявила в інтерв’ю УНІАН напередодні візиту до Києва.

Могеріні розповіла про існування п’яти принципів, які сьогодні визначають відносини ЄС та РФ. За її словами, одним із принципів є "вибіркова взаємодія" за темами, де ЄС має "явний інтерес".

До таких тем належать відновлення мирного процесу на Близькому Сході, збереження ядерної угоди з Іраном, денуклеаризація Корейського півострова та пошук політичного рішення для припинення війни в Сирії.

"Важливо, щоб ці контакти тривали. У той же час, наші очікування від Росії залишаються чіткими: виконання своїх міжнародних зобов'язань і повага міжнародного права, в тому числі на Сході України, в Криму і Севастополі", - заявила Могеріні, наголосивши, що у чіткій політиці ЄС щодо Росії немає жодних змін: РФ повинна реалізувати мінські угоди та зупинити анексію Криму.

Федеріка Могеріні відвідає Київ 11 та 12 березня. Глава європейської дипломатії хоче з перших вуст почути інформацію про стан реформ в Україні. Серед головних тем обговорень під час візиту і ситуація на Донбасі.

Європейська правда

Теми: ЄСРосія
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