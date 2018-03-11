Могерини рассказала, в каких сферах ЕС будет взаимодействовать с Россией

Верховная представительница ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Могерини отмечает, что Евросоюзу необходимое "избирательное взаимодействие" с РФ в тех сферах, где в ЕС есть "явный интерес".

Об этом она заявила в интервью УНИАН накануне визита в Киев.

Могерини рассказала о существовании пяти принципов, которые определяют отношения ЕС и РФ. По ее словам, одним из принципов является " избирательное взаимодействие" по темам, где ЕС имеет "явный интерес".

К таким темам относятся возобновление мирного процесса на Ближнем Востоке, сохранение ядерной сделки с Ираном, денуклеаризации Корейского полуострова и поиск политического решения для прекращения войны в Сирии.

"Важно, чтобы эти контакты продолжались. В то же время, наши ожидания от России остаются четкими: выполнение своих международных обязательств и уважение международного права, в том числе на Востоке Украины, в Крыму и Севастополе", - заявила Могерини, отметив, что в четкой политике ЕС в отношении России нет никаких изменений: РФ должна реализовать Минские соглашения и прекратить аннексию Крыма.

Могерини посетит Киев 11 и 12 марта. Глава европейской дипломатии хочет из первых уст услышать информацию о состоянии реформ в Украине. Среди главных тем обсуждений во время визита и ситуация на Донбассе.

Европейская правда