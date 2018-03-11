Могеріні: Україні слід подвоїти роботу у найважливіших сферах

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Неділя, 11 березня 2018, 12:28

Україні необхідно подвоїти роботу у найважливіших областях, зокрема, у сфері боротьби з корупцією.

Про це напередодні візиту до Кєва в інтерв’ю УНІАН розповіла верховна представниця ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федеріка Могеріні.

Відповідаючи на запитання журналістки щодо оцінки стану реформ в Україні та виконанні Угоди про асоціацію з ЄС, Могеріні наголосила, що Україні необхідно прийняти деякі важливі закони в рамках Угоди.

"Роботу необхідно подвоїти в найважливіших сферах - боротьба з корупцією є однією з них, і тут ми очікуємо прийняття законопроекту про створення незалежного та ефективного Вищого антикорупційного суду, в результаті чого він повністю буде відповідати рекомендаціям Венеціанської комісії", - наголосила верховна представниця ЄС.

"Ще один важливий крок - переконатися, що декларації активів високопоставлених офіційних осіб і громадських діячів дійсно аналізуються", - додала вона.

ЄС також очікує реформи системи електронних декларацій, щоб вона дозволила громадянському суспільству і громадським організаціям виконувати свою роботу.

"Це - те, що потрібно і чого очікує народ України, і ми далі будемо залишатися на його боці, підтримуючи реалізацію реформ в Україні", - зазначила Могеріні.

Федеріка Могеріні відвідає Київ 11 та 12 березня. Глава європейської дипломатії хоче з перших вуст почути інформацію про стан реформ в Україні. Серед головних тем обговорень під час візиту і ситуація на Донбасі.

Європейська правда

Теми: ЄС реформи
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