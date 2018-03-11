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Могерини: Украине следует удвоить работу в важнейших сферах

Воскресенье, 11 марта 2018, 11:28
Могерини: Украине следует удвоить работу в важнейших сферах

Украине необходимо удвоить работу в важнейших областях, в частности в сфере борьбы с коррупцией.

Об этом накануне визита в Кева в интервью УНИАН рассказала верховная представительница ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини.

Отвечая на вопрос журналистки относительно оценки состояния реформ в Украине и выполнении Соглашения об ассоциации с ЕС, Могерини подчеркнула, что Украине необходимо принять некоторые важные законы в рамках Соглашения.

"Работу необходимо удвоить в важнейших сферах - борьба с коррупцией является одной из них, и здесь мы ожидаем принятия законопроекта о создании независимого и эффективного Высшего антикоррупционного суда, в результате чего он полностью будет соответствовать рекомендациям Венецианской комиссии", - отметила верховная представительница ЕС.

"Еще один важный шаг - убедиться, что декларации активов высокопоставленных официальных лиц и общественных деятелей действительно анализируются", - добавила она.

ЕС также ожидает реформы системы электронных деклараций, чтобы она позволила гражданскому обществу и общественным организациям выполнять свою работу.

"Это - то, что нужно и чего ожидает народ Украины, и мы дальше будем оставаться на его стороне, поддерживая реализацию реформ в Украине", - отметила Могерини.

Могерини посетит Киев 11 и 12 марта. Глава европейской дипломатии хочет из первых уст услышать информацию о состоянии реформ в Украине. Среди главных тем для обсуждения во время визита и ситуация на Донбассе.

Европейская правда

Темы: ЕСреформы
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