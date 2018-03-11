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У Пітері на активіста з українським прапором напали з ножем

Неділя, 11 березня 2018, 12:24
У Пітері на активіста з українським прапором напали з ножем

У Петербурзі 10 березня на активіста руху "Солідарність" Всеволода Нелаєва напали під час акції з українським прапором і плакатом із написом "Свободу політв'язню Денису Бахолдіну!".

Про це Нелаєв повідомив ОВД-Инфо.

За словами активіста, нападник вийшов з машини марки "Мерседес" прямо на Анічковому мосту, почав ображати Нелаєва. Інший чоловік, на думку активіста, знайомий нападника, сказав йому не втручатися в одиночне пікетування. Однак нападник все ж спробував вдарити активіста, потім пригрозив фізичною розправою і пішов.

 
Всі фото зі сторінки "Солидарность Санкт-Петербурга" в Facebook

Через 20 хвилин чоловік повернувся і облив Нелаєва невідомою рідиною, спробував вирвати з його рук плакат, після чого зав'язалася бійка. У якийсь момент нападник дістав ніж, з яким його і затримали співробітники поліції, які проїжджали повз.

 

Нелаєв зазначив, що чоловік поводився агресивно навіть у наручниках і говорив правоохоронцям про наявність у нього якогось посвідчення.

 

Нелаєв написав заяву про напад до відділу поліції №78.

ОВД-Инфо зазначає, що Денис Бахолдін брав участь у щомісячних акціях на підтримку політв'язнів в рамках "Стратегії-6", а також в антивоєнних акціях проти політики російської влади щодо України.

Бахолдіна звинувачують в участі в бойових діях на Донбасі в якості добровольця "Правого сектора". Йому закидають участь в екстремістській організації (ч. 2 ст. 282.2 КК).

17 березня 2017 року мати Бахолдіна отримала офіційне повідомлення про те, що її син був затриманий при спробі нелегально перейти російсько-український кордон. З собою у нього були російські й українські гроші, а також особисті речі.

Бахолдін в бесіді з матір'ю розповів, що після затримання його на 12 годин прикували наручниками до батареї, намагалися вибити свідчення про те, що він є членом "Правого сектору".

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Теми: Росіяакції
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