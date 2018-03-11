В Питере на активиста с украинским флагом напали с ножом

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Воскресенье, 11 марта 2018, 13:24

В Петербурге 10 марта на активиста движения "Солидарность" Всеволода Нелаева напали во время акции с украинским флагом и плакатом с надписью "Свободу политзаключенному Денису Бахолдину!".

Об этом Нелаев сообщил ОВД-Инфо.

По словам активиста, нападавший вышел из машины марки "Мерседес" прямо на Аничковом мосту, начал оскорблять Нелаева. Другой мужчина, по мнению активиста, знакомый нападавшего, сказал ему не вмешиваться в одиночное пикетирование. Однако нападавший всё же попытался ударить активиста, затем пригрозил физической расправой и ушел.

 
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Через 20 минут мужчина вернулся и облил Нелаева неизвестной жидкостью, попытался вырвать из его рук плакат, после чего завязалась драка. В какой-то момент нападавший достал нож, с которым его и задержали проезжавшие мимо сотрудники полиции.

 

Нелаев отметил, что мужчина вел себя агрессивно даже в наручниках и говорил правоохранителям о наличии у него какого-то удостоверения.

 

Нелаев написал заявление о нападении в отдел полиции №78.

ОВД-инфо отмечает, что Денис Бахолдин участвовал в ежемесячных акциях в поддержку политзаключенных в рамках "Стратегии-6", а также в антивоенных акциях против политики российских властей в отношении Украины.

Бахолдина обвиняют в участии в боевых действиях в Донбассе в качестве добровольца "Правого сектора". Ему вменяют участие в экстремистской организации (ч. 2 ст. 282.2 УК).

17 марта 2017 года мать Бахолдина получила официальное извещение о том, что ее сын был задержан при попытке нелегально перейти российско-украинскую границу. С собой у него были российские и украинские деньги, а также личные вещи.

Бахолдин в беседе с матерью рассказал, что после задержания его на 12 часов приковали наручниками к батарее, пытались выбить признательные показания о том, что он состоит в "Правом секторе".

Темы: Росcия акции
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