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Латвійцю висунули звинувачення у шпигунстві на користь Росії

Неділя, 11 березня 2018, 13:47

Прокуратура Відземського судового округу Латвії висунула громадянину країни звинувачення у шпигунстві на користь Росії.

Як повідомляє в неділю Delfi, поліція безпеки 26 лютого просила прокуратуру почати кримінальне переслідування за двома статтями Кримінального закону про незаконний збір відомостей, що не підлягають розголошенню, з метою передачі іноземній державі і про незаконне зберігання зброї та боєприпасів.

Прес-секретар Генеральної прокуратури Айга Ейдука підтвердила, що звинувачення висунуто. Обвинувачений свою провину визнає повністю і розкаюється. Йому загрожує позбавлення волі на строк до десяти років.

Прокуратура підтвердила, що шпигунство відбувалося на території Алуксненського краю (північний схід Латвії).

Раніше поліція безпеки повідомляла, що громадянин Латвії протягом тривалого часу за дорученням російської спецслужби збирав відомості про інфраструктуру Національних збройних сил. Він співпрацював з офіцером російської спецслужби на території РФ.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЛатвіяРосія
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