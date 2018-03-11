Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Латвийцу предъявили обвинение за шпионаж в пользу России

Воскресенье, 11 марта 2018, 13:47

Прокуратура Видземского судебного округа Латвии предъявила гражданину страны обвинение в шпионаже в пользу России.

Как сообщает в воскресенье Delfi, полиция безопасности 26 февраля просила прокуратуру начать уголовное преследование по двум статьям Уголовного закона о незаконном сборе не подлежащих разглашению сведений с целью передачи иностранному государству и о незаконном хранении оружия и боеприпасов.

Пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Айга Эйдука подтвердила, что обвинение предъявлено. Обвиняемый свою вину признает полностью и раскаивается. Ему грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

Прокуратура подтвердила, что шпионаж происходил на территории Алуксненского края (северо-восток Латвии).

Ранее полиция безопасности сообщала, что гражданин Латвии в течение длительного времени по поручению российской спецслужбы собирал сведения об инфраструктуре Национальных вооруженных сил. Он сотрудничал с офицером российской спецслужбы на территории РФ.

Темы: ЛатвияРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
Латвия
Латвия частично возобновляет выдачу виз россиянам, которую приостанавливала из-за мятежа "Вагнера"
Литва и Латвия: НАТО должно усилить защиту восточных границ из-за "вагнеровцев" в Беларуси
Латвия внесла Россию в список офшоров
Последние новости
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
Попадание в жилой дом в Киеве: на верхних этажах открытое пламя
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
22:58
NYT: США активнее работают над конфискацией активов РФ для Украины на фоне блокады в Конгрессе
22:49
Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"
22:09
В отношении главы полиции Киевщины, имеющего имение под Киевом, начали служебное расследование
22:00
Новости экономики 21 декабря: последний транш из 18 миллиардов евро ЕС, "Киевстар" полностью восстановил сервисы
21:51
фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой
Все новости...
Реклама: