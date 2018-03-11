Латвийцу предъявили обвинение за шпионаж в пользу России

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Воскресенье, 11 марта 2018, 14:47

Прокуратура Видземского судебного округа Латвии предъявила гражданину страны обвинение в шпионаже в пользу России.

Как сообщает в воскресенье Delfi, полиция безопасности 26 февраля просила прокуратуру начать уголовное преследование по двум статьям Уголовного закона о незаконном сборе не подлежащих разглашению сведений с целью передачи иностранному государству и о незаконном хранении оружия и боеприпасов.

Пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Айга Эйдука подтвердила, что обвинение предъявлено. Обвиняемый свою вину признает полностью и раскаивается. Ему грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

Прокуратура подтвердила, что шпионаж происходил на территории Алуксненского края (северо-восток Латвии).

Ранее полиция безопасности сообщала, что гражданин Латвии в течение длительного времени по поручению российской спецслужбы собирал сведения об инфраструктуре Национальных вооруженных сил. Он сотрудничал с офицером российской спецслужбы на территории РФ.

Темы: Латвия Росcия
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