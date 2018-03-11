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МЗС Угорщини заявило про відкриття місії ОБСЄ на Закарпатті

Неділя, 11 березня 2018, 13:58
МЗС Угорщини заявило про відкриття місії ОБСЄ на Закарпатті

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто стверджує, що ОБСЄ повідомила його про відкриття спостережної місії на Закарпатті.

Про це повідомляє прес-служба урядової партії "Фідес" з посиланням на заяву Сійярто у суботу, 10 березня.

Сійярто повідомив, що неодноразово консультувався з ОБСЄ і просив, щоб спостерігачі організації були присутні не тільки на Сході України, але й у західній частині Закарпаття, так щоб "угорська спільнота на Закарпатті не піддавалася нападам".

За словами Сійярто, у п’ятницю він отримав листа від Генерального секретаря ОБСЄ із повідомленням, що організація встановила постійну присутність в Ужгороді. Називається навіть кількість осіб, що входять в місію: 12.

Глава МЗС Угорщини стверджує, що Генеральний секретар ОБСЄ та Верховний комісар з прав людини вкрай позитивно відреагували на прохання надіслати моніторингову місію ОБСЄ на Закарпаття.

Варто зауважити, що заява Сійярто викликає сумнів, оскільки для спрямування місії потрібен консенсус в ОБСЄ, а Україна виступає проти цього.

Теоретично можливе відкриття присутності СММ в Ужгороді, адже мандат цієї місії поширюється не лише на Донбас, а на всю територію України, але виликає подив, що про це повідомляє Угорщина, а не керівництво СММ.

На сайті уряду Угорщини наразі відсутнє повідомлення про розгортання спостережної місії ОБСЄ.

Днями глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив про направлення місії спостерігачів ОБСЄ на Закарпаття як про доконаний факт, зазначивши, що в Будапешті вітають такий крок.

Нагадаємо, Товариство угорців Закарпаття, на офіс якого було скоєно два напади, вслід за Будапештом закликало розгорнути в області постійну місію ОБСЄ.

Раніше тему введення постійної місії ОБСЄ у Закарпатську область неодноразово піднімав офіційний Будапешт.

Глава МЗС України Павло Клімкін не бачить підстав для направлення спостерігачів у регіон, одночасно наголошуючи, що слід припинити російські провокації в області.

Європейська правда

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Теми: УгорщинаОБСЄЗакарпаття
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