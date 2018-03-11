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МИД Венгрии заявил об открытии миссии ОБСЕ на Закарпатье

Воскресенье, 11 марта 2018, 13:58
МИД Венгрии заявил об открытии миссии ОБСЕ на Закарпатье

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто утверждает, что ОБСЕ сообщила ему об открытии наблюдательной миссии на Закарпатье.

Об этом сообщает пресс-служба правящей партии "Фидес" со ссылкой на заявление Сийярто в субботу, 10 марта.

Сийярто сообщил, что неоднократно консультировался с ОБСЕ и просил, чтобы наблюдатели организации присутствовали не только на Востоке Украины, но и в западной части Закарпатья, так чтобы "венгерское сообщество на Закарпатье не подвергалось нападениям".

По словам Сийярто, в пятницу он получил письмо от Генерального секретаря ОБСЕ с сообщением, что организация установила постоянное присутствие в Ужгороде. Называется даже количество лиц, входящих в миссию: 12.

Глава МИД Венгрии утверждает, что Генеральный секретарь ОБСЕ и Верховный комиссар по правам человека крайне положительно отреагировали на просьбу прислать мониторинговую миссию ОБСЕ в Закарпатье.

Стоит заметить, что заявление Сийярто вызывает сомнение, поскольку для направления миссии нужен консенсус в ОБСЕ, а Украина выступает против этого.

Теоретически возможно открытие присутствия СММ в Ужгороде, ведь мандат миссии распространяется не только на Донбасс, а на всю территорию Украины, но вызывает удивление, что об этом сообщает Венгрия, а не руководство СММ.

На сайте правительства Венгрии пока отсутствует сообщение о развертывании наблюдательной миссии ОБСЕ.

На днях глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о направлении миссии наблюдателей ОБСЕ на Закарпатье как о свершившемся факте, отметив, что в Будапеште приветствуют такой шаг.

Напомним, Общество венгров Закарпатья, на офис которого было совершено два нападения, вслед за Будапештом призвало развернуть в области постоянную миссию ОБСЕ.

Ранее тему введения постоянной миссии ОБСЕ в Закарпатскую область неоднократно поднимал официальный Будапешт.

Глава МИД Украины Павел Климкин не видит оснований для направления наблюдателей в регион, одновременно подчеркивая, что следует прекратить российские провокации в области.

Европейская правда

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Темы: ВенгрияОБСЕЗакарпатье
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