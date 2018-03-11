Порошенко: ЄБРР виділив Україні 25,9 млн євро на сонячні електростанції

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Неділя, 11 березня 2018, 15:07

Європейський банк реконструкції та розвитку виділив Україні 25,9 млн євро на будівництво трьох сонячних електростанцій на Вінниччині.

Про це повідомив президент Петро Порошенко у неділю в Facebook.

"Цей проект - ще один крок до енергонезалежності нашої держави. А також - нові робочі місця для 350 людей, які будуть зайняті на будівництві та ще 15-ти, зайнятих на обслуговуванні станції", - додав президент.

Він висловив вдячність партнерам України за підтримку.

Теми: ЄБРР енергетика
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