Порошенко: ЄБРР виділив Україні 25,9 млн євро на сонячні електростанції
Неділя, 11 березня 2018, 14:07
Європейський банк реконструкції та розвитку виділив Україні 25,9 млн євро на будівництво трьох сонячних електростанцій на Вінниччині.
Про це повідомив президент Петро Порошенко у неділю в Facebook.
"Цей проект - ще один крок до енергонезалежності нашої держави. А також - нові робочі місця для 350 людей, які будуть зайняті на будівництві та ще 15-ти, зайнятих на обслуговуванні станції", - додав президент.
Він висловив вдячність партнерам України за підтримку.