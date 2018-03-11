Порошенко: ЄБРР виділив Україні 25,9 млн євро на сонячні електростанції

Європейський банк реконструкції та розвитку виділив Україні 25,9 млн євро на будівництво трьох сонячних електростанцій на Вінниччині.

Про це повідомив президент Петро Порошенко у неділю в Facebook.

"Цей проект - ще один крок до енергонезалежності нашої держави. А також - нові робочі місця для 350 людей, які будуть зайняті на будівництві та ще 15-ти, зайнятих на обслуговуванні станції", - додав президент.

Він висловив вдячність партнерам України за підтримку.