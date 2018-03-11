Порошенко: ЕБРР выделил Украине 25,9 млн евро на солнечные электростанции

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Воскресенье, 11 марта 2018, 15:07

Европейский банк реконструкции и развития выделил Украине 25,9 миллионов евро на строительство трех солнечных электростанций в Винницкой области.

Об этом сообщил президент Петр Порошенко в воскресенье в Facebook.

"Этот проект - еще один шаг к энергонезависимости нашего государства. А также - новые рабочие места для 350 человек, которые будут заняты на строительстве и еще 15-ти, занятых на обслуживании станции", - добавил президент.

Он выразил благодарность партнерам Украины за поддержку.

Темы: ЕБРР энергетика
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