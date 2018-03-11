В НАТО наполягають, що не змінили політику щодо України
В штаб-квартирі НАТО кажуть, що визнання євроатлантичних прагнень України на сайті Альянсу не означає зміни політики блоку, а лише відбиває реальність.
Про це ідеться у офіційному коментарі штаб-квартири Альянсу, який надійшов "Європейській правді" після публікації статті "Аспірант Альянсу: що означає та що змінює новий статус у відносинах Україна-НАТО".
"Політика НАТО (щодо України) залишається незмінною. Відбулися зміни у політиці України, і вони були відображені на сайті", - пояснив представник НАТО.
Варто зауважити, що саме про зміну інформації на сайті йшлося у повідомленнях від початку - у розділ "розширення" Україну внесли до переліку країн, які прагнуть до набуття повноцінного членства в цій організації.
"На даний момент чотири країни-партнери задекларували своє прагнення (aspirations) до членства в НАТО: Боснія і Герцеговина, Грузія, колишня югославська республіка Македонія, а також Україна", йдеться у відповідному розділі.
За описом на офіційному сайті НАТО, Україна набуває неофіційного статусу "країни-аспіранта".
Детальніше про це читайте у статті "Європейської правди": "Аспірант Альянсу: що означає та що змінює новий статус у відносинах Україна-НАТО".
Президент Петро Порошенко заявив, що Україна після отримання статусу "країни-аспіранта" буде добиватися Плану дій щодо членства у НАТО.