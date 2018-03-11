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В НАТО наполягають, що не змінили політику щодо України

Неділя, 11 березня 2018, 14:13

В штаб-квартирі НАТО кажуть, що визнання євроатлантичних прагнень України на сайті Альянсу не означає зміни політики блоку, а лише відбиває реальність.

Про це ідеться у офіційному коментарі штаб-квартири Альянсу, який надійшов "Європейській правді" після публікації статті "Аспірант Альянсу: що означає та що змінює новий статус у відносинах Україна-НАТО".

"Політика НАТО (щодо України) залишається незмінною. Відбулися зміни у політиці України, і вони були відображені на сайті", - пояснив представник НАТО.

Варто зауважити, що саме про зміну інформації на сайті йшлося у повідомленнях від початку - у розділ "розширення" Україну внесли до переліку країн, які прагнуть до набуття повноцінного членства в цій організації. 

"На даний момент чотири країни-партнери задекларували своє прагнення (aspirations) до членства в НАТО: Боснія і Герцеговина, Грузія, колишня югославська республіка Македонія, а також Україна", йдеться у відповідному розділі.

За описом на офіційному сайті НАТО, Україна набуває неофіційного статусу "країни-аспіранта".

Детальніше про це читайте у статті "Європейської правди": "Аспірант Альянсу: що означає та що змінює новий статус у відносинах Україна-НАТО".

Президент Петро Порошенко заявив, що Україна після отримання статусу "країни-аспіранта" буде добиватися Плану дій щодо членства у НАТО.

Європейська правда

Теми: НАТО
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