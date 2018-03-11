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В НАТО настаивают, что не изменили политику в отношении Украины

Воскресенье, 11 марта 2018, 14:13

В штаб-квартире НАТО говорят, что признание евроатлантических стремлений Украины на сайте Альянса не означает изменения политики блока, а лишь отражает реальность.

Об этом говорится в официальном комментарии штаб-квартиры альянса, который поступил "Европейской правде" после публикации статьи "Аспирант Альянса: что значит и что меняет новый статус в отношениях Украина-НАТО".

"Политика НАТО (по Украине) остается неизменной. Произошли изменения в политике Украины, и они были отражены на сайте", - пояснил представитель НАТО.

Стоит заметить, что именно об изменении информации на сайте говорилось в сообщениях с самого начала - в раздел "расширения" Украину внесли в перечень стран, которые стремятся к получению полноценного членства в этой организации.

"На данный момент четыре страны-партнера задекларировали свое стремление (aspirations) к членству в НАТО: Босния и Герцеговина, Грузия, бывшая югославская республика Македония, а также Украина".

Согласно описанию на официальном сайте НАТО, Украина приобретает неофициальный статус "страны-аспиранта".

Подробнее об этом читайте в статье "Европейской правды": "Аспирант Альянса: что значит и что меняет новый статус в отношениях Украина-НАТО".

Президент Петр Порошенко заявил, что Украина после получения статуса "страны-аспиранта" будет добиваться Плана действий по членству в НАТО.

Европейская правда

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Темы: НАТО
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