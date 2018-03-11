УКРОП заявив про побиття депутата на Київщині через забудову

10 березня в місті Українка на Київщині скоєно напад на депутата Української міської ради від УКРОПу Максима Вінніка.

Як повідомляє прес-служба партії, за словами постраждалого, напад здійснив почесний громадянин міста, призер чемпіонату Європи з вільної боротьби Андрій Нагорний.

"Нападник є прихильником забудови набережної міста Українка, проти чого виступають депутати від УКРОПу", - йдеться в повідомленні.

Інцидент відбувся в центрі міста за участю свідків. У партії стверджують, що Нагорний, побачивши Вінніка, напав на нього та неодноразово наніс йому фізичні ушкодження, які були зафіксовані офіційно.

Фото з сайту партії

Наразі укропівець перебуває в міській лікарні.

"Депутати від УКРОПу Максим Віннік та Тетяна Кучер послідовно відстоювали інтереси громади. Ми – проти спотворення набережної Українки, яка є візитівкою міста. Хочеться вірити, що це побиття укропівця буде належно розслідуване правоохоронними органами та дійде до суду", – наголосив перший заступник голови обласної ради, голова Київського обласного УКРОПу Володимир Майбоженко.

У прес-службі зазначили, що після громадських слухань щодо забудови набережної Українки, минулими вихідними, депутатці Української міської ради Тетяні Кучер невідомі ножем пошкодили колесо машини.

"Наразі один із проектів забудови набережної, який відстоюють нападники на укропівців, передбачає зведення 12-поверхового готелю, торговельних та офісних приміщень, проти чого категорично виступають мешканці міста", - йдеться в повідомленні.