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УКРОП заявил об избиении депутата в Киевской области

Воскресенье, 11 марта 2018, 14:27

10 марта в городе Украинка Киевской области совершено нападение на депутата Украинского городского совета от УКРОПа Максима Винника.

Как сообщает пресс-служба партии, по словам пострадавшего, нападение совершил почетный гражданин города, призер чемпионата Европы по вольной борьбе Андрей Нагорный.

"Нападавший сторонник застройки набережной города Украинка, против чего выступают депутаты от УКРОПа", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел в центре города с участием свидетелей. В партии утверждают, что Нагорный, увидев Винника, напал на него и неоднократно нанес ему физические повреждения, которые были зафиксированы официально.

Сейчас укроповец находится в городской больнице.

 
Фото с сайта партии

"Депутаты от УКРОПа Максим Винник и Татьяна Кучер последовательно отстаивали интересы общества. Мы - против искажения набережной Украинки, которая является визитной карточкой города. Хочется верить, что это избиение укроповца будет должным образом расследовано правоохранительными органами и дойдет до суда", - отметил первый заместитель председателя областной совета, председатель Киевского областного УКРОПа Владимир Майбоженко.

В пресс-службе отметили, что после общественных слушаний по застройке набережной Украинки, в минувшие выходные, депутату Украинского городского совета Татьяне Кучер неизвестные ножом повредили колесо машины.

"Сейчас один из проектов застройки набережной, который отстаивают нападающие на укроповцев, предусматривает возведение 12-этажного отеля, торговых и офисных помещений, против чего категорически выступают жители города", - говорится в сообщении.

Темы: Киевская областьстроительство
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