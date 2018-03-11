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У 5 країнах Європи підписали лист про небезпеку "Північного потоку-2"

Неділя, 11 березня 2018, 15:31
У 5 країнах Європи підписали лист про небезпеку Північного потоку-2

Керівники парламентів Польщі, Литви і Латвії підписали у Вільнюсі лист про те, що газопровід "Північний потік -2" спрямований на енергетичне узалежнення держав ЄС від Росії.

Як повідомляє "Польське радіо", раніше цей лист підписали Україна і Молдова.

"Завдяки тому, що цей документ підписала група країн, а не окремі держави, такий голос більш чутний", - зазначив журналістам спікер польського Сейму Марек Кухцінський.

"Один принцип – загальне занепокоєння про безпеку усіх країн Європейського Союзу, а також країн, що знаходяться у східній її частині. Ми хочемо співпрацювати з усіма, але хочемо також, аби шанували і турботу про безпеку громадян наших балтійських країн і Польщі. Ми всі разом підтримуємо Україну, яка у ці дні веде тяжку боротьбу за свою незалежність", - зазначив він.

У листі наголошується, що енергетична безпека становить ключовий компонент об’єднаної і процвітаючої Європи. На думку авторів листа, незважаючи на те, що газопровід "Північний потік – 2" представляють як комерційний проект, насправді він є інструментом політики російської держави.

Польща, Литва, Україна, Латвія і Молдова закликали європейські країни гарантувати, що експлуатація газопроводу "Північний потік – 2" проходитиме згідно з правилами ЄС.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький раніше заявив, що вважає дуже небезпечним для Європи проект "Північний потік - 2".

Європейська правда

Теми: газЄвропаРосія
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