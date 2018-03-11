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В 5 странах Европы подписали письмо об опасности "Северного потока-2"

Воскресенье, 11 марта 2018, 15:31
В 5 странах Европы подписали письмо об опасности Северного потока-2

Руководители парламентов Польши, Литвы и Латвии подписали в Вильнюсе письмо о том, что газопровод "Северный поток-2" направлен на энергетическую зависимость государств ЕС от России.

Как сообщает "Польское радио", ранее это письмо подписали Украина и Молдова.

"Благодаря тому, что этот документ подписала группа стран, а не отдельные государства, такой голос слышен громче", - сказал журналистам спикер польского Сейма Марек Кухцинський.

"Один принцип - общее беспокойство о безопасности всех стран Европейского Союза, а также стран, находящихся в восточной ее части. Мы хотим сотрудничать со всеми, но хотим также, чтобы уважали и заботу о безопасности граждан наших стран Балтии и Польши. Мы все вместе поддерживаем Украину, которая в эти дни ведет тяжелую борьбу за свою независимость", - отметил он.

В письме отмечается, что энергетическая безопасность составляет ключевой компонент объединенной и процветающей Европы. По мнению авторов письма, несмотря на то, что газопровод "Северный поток - 2" представляют как коммерческий проект, на самом деле он является инструментом политики российского государства.

Польша, Литва, Украина, Латвия и Молдова призвали европейские страны гарантировать, что эксплуатация газопровода "Северный поток - 2" будет проходить согласно правилам ЕС.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ранее заявил, что считает очень опасным для Европы проект "Северный поток - 2".

Европейская правда

Темы: газЕвропаРосcия
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