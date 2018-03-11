Путін прокоментував деокупацію Криму: Ви що, з глузду з'їхали?

Президент РФ Володимир Путін заявив, що не існує обставин, за яких Крим і Севастополь знову стануть українськими.

Про це Путін заявив у черговому пропагандистському фільмі, який з'явився у соцмережах, під назвою "Путін".

"Ви що, з глузду з'їхали чи що? Немає таких обставин і не буде ніколи", - заявив Путін, коментуючи питання теми Криму.

Також Путін заявив, що з ним "краще не сперечатися".

"Краще б не робити цього, звичайно", - сказав він. На питання, чи небезпечно це, Путін сказав: "Ні" і додав, що пожартував про те, що з ним сперечатися не потрібно.

За словами Путіна, він вміє прощати, але не все: "Зраду пробачити не можна".

Документальний фільм журналіста ВГТРК і прес-секретаря виборчого штабу Путіна Андрія Кондрашова 11 березня був опублікований в "Одноклассниках" і "ВКонтакте" телеведучим Дмитром Кісельовим, пише Meduza.

Фільм триває понад 2 години і побудований на кількох інтерв'ю Кондрашова з Путіним. Крім теми Криму у фільмі Путін згадує про катастрофу підводного човна "Курськ" - у зв'язку із занедбаним станом російської армії після розпаду СРСР, про обстріл його вертольота у Чечні в 2000 році.

Також Путін розповів, як перед відкриттям Олімпіади у Сочі-2014 віддав наказ збити пасажирський літак, який, як передбачалося, був захоплений терористами. В результаті літак благополучно приземлився в аеропорту призначення: за словами Путіна, загроза теракту виявилася витівкою п'яного пасажира.

У фільмі також беруть участь секретар Ради безпеки Микола Патрушев, міністр оборони Росії Сергій Шойгу і друг Путіна, віолончеліст Сергій Ролдугін.

Це другий фільм про Путіна за останній тиждень - 7 березня телеведучий і пропагандист Володимир Соловйов опублікував у "Вконтакте" свій фільм про Путіна "Миропорядок 2018".