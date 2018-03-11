Путин прокомментировал деоккупацию Крыма: Вы что, с ума сошли?

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Воскресенье, 11 марта 2018, 18:32

Президент РФ Владимир Путин заявил, что не существует обстоятельств, при которых Крым и Севастополь снова станут украинскими.

Об этом Путин заявил в очередном пропагандистском фильме, который вышел в РФ, под названием "Путин". 

"Вы что, с ума сошли что ли? Нет таких обстоятельств и не будет никогда", - заявил Путин, комментируя вопрос темы Крыма. 

Также Путин заявил, что с ним "лучше не спорить".

"Лучше бы не делать этого, конечно", - сказал он. На вопрос, опасно ли это, Путин сказал: "Нет" и  добавил, что пошутил про то, что с ним спорить не нужно.

По словам Путина, он умеет прощать, но не все: "Предательство простить нельзя". 

Документальный фильм журналиста ВГТРК и пресс-секретаря избирательного штаба Путина Андрея Кондрашова 11 марта был опубликован в "Одноклассниках" и "ВКонтакте" телеведущим Дмитрием Киселевым, пишет Meduza.  

Фильм длится более 2 часов и построен на нескольких интервью Кондрашова с Путиным. Кроме темы Крыма в фильме Путин говорит о крушении подлодки "Курск" - в связи с запущенным состоянием российской армии после распада СССР, об обстреле его вертолета в Чечне в 2000 году. 

Также Путин рассказал, как перед открытием Олимпиады в Сочи отдал приказ сбить пассажирский самолет, который, как предполагалось, был захвачен террористами.  В итоге самолет благополучно приземлился в аэропорту назначения: по словам Путина, угроза теракта оказалась выходкой пьяного пассажира.

В фильме также участвуют секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, министр обороны России Сергей Шойгу и друг Путина, виолончелист Сергей Ролдугин. 

Это второй фильм о Путине за минувшую неделю - 7 марта телеведущий и пропагандист Владимир Соловьев опубликовал во "Вконтакте" свой фильм о Путине "Миропорядок 2018".

Темы: Путин Крым Росcия аннексия
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