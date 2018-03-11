Путин прокомментировал деоккупацию Крыма: Вы что, с ума сошли?

Президент РФ Владимир Путин заявил, что не существует обстоятельств, при которых Крым и Севастополь снова станут украинскими.

Об этом Путин заявил в очередном пропагандистском фильме, который вышел в РФ, под названием "Путин".

"Вы что, с ума сошли что ли? Нет таких обстоятельств и не будет никогда", - заявил Путин, комментируя вопрос темы Крыма.

Также Путин заявил, что с ним "лучше не спорить".

"Лучше бы не делать этого, конечно", - сказал он. На вопрос, опасно ли это, Путин сказал: "Нет" и добавил, что пошутил про то, что с ним спорить не нужно.

По словам Путина, он умеет прощать, но не все: "Предательство простить нельзя".

Документальный фильм журналиста ВГТРК и пресс-секретаря избирательного штаба Путина Андрея Кондрашова 11 марта был опубликован в "Одноклассниках" и "ВКонтакте" телеведущим Дмитрием Киселевым, пишет Meduza.

Фильм длится более 2 часов и построен на нескольких интервью Кондрашова с Путиным. Кроме темы Крыма в фильме Путин говорит о крушении подлодки "Курск" - в связи с запущенным состоянием российской армии после распада СССР, об обстреле его вертолета в Чечне в 2000 году.

Также Путин рассказал, как перед открытием Олимпиады в Сочи отдал приказ сбить пассажирский самолет, который, как предполагалось, был захвачен террористами. В итоге самолет благополучно приземлился в аэропорту назначения: по словам Путина, угроза теракта оказалась выходкой пьяного пассажира.