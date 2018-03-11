АТО: 1 військовий загинув, 2 поранено

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Неділя, 11 березня 2018, 18:45

Протягом дня неділі внаслідок обстрілів у Новозванівці поранено українського військового. Крім того, один військовий загинув внаслідок підриву та один отримав поранення під час перевірки мінного поля.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО у зведенні станом на 18.00.

Від початку доби зафіксовано три обстріли позицій українських захисників.

Зокрема, на Луганському напрямку противник з гранатометів та великокаліберних кулеметів вів вогонь по наших укріпленнях в районі населених пунктів Троїцьке, Луганське та Новозванівка. Внаслідок ворожих обстрілів у Новозванівці один військовослужбовець зазнав поранення.

На Донецькому напрямку упродовж дня зберігалася тиша.

"Незважаючи на це, під час виконання бойового завдання з перевезення майна внаслідок підриву загинув український військовослужбовець. Ще один наш захисник під час перевірки мінного поля – отримав осколкові поранення", - повідомили в штабі.

Обидва поранені оперативно доправлені до військово-медичної установи.

Українська правда
Теми: АТО
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