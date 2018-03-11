АТО: 1 военный погиб, 2 ранены

В течение дня воскресенья в результате обстрелов в Новозвановке ранен украинский военный. Кроме того, один военный погиб в результате подрыва и один получил ранения во время проверки минного поля.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в сводке по состоянию на 18.00.

С начала суток зафиксировано три обстрела позиций украинских защитников.

В частности, на Луганском направлении противник из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вел огонь по украинским укреплениям в районе населенных пунктов Троицкое, Луганское и Новозвановка. Вследствие вражеских обстрелов в Новозвановке один военнослужащий получил ранение.

На Донецком направлении в течение дня сохранялась тишина.

"Несмотря на это, во время выполнения боевой задачи по перевозке имущества в результате подрыва погиб украинский военнослужащий. Еще один наш защитник во время проверки минного поля - получил осколочные ранения", - сообщили в штабе.

Оба раненых оперативно доставлены в военно-медицинское учреждение.