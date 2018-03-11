На Херсонщині військові влаштували бійку з цивільними: є травмований

На Херсонщині поблизу с.Нова Збур'ївка сталася бійка між цивільними та військовослужбовцями одного з підрозділів ВМС ЗСУ, в ході якої "невідомі у камуфляжній формі нанесли потерпілому ушкодження".

Про це повідомили в управлінні поліції Херсонщини.

До правоохоронців звернулася мешканка м.Херсона та повідомила, що в ніч на 9 березня її 20-річний син отримав тілесні ушкодження від невідомого чоловіка біля одного з розважальних закладів у с. Нова Збур’ївка Голопристанського району.

"За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.121 "Умисне тяжке тілесне ушкодження". Попередньо встановлено, що сталася бійка, в результаті якої невідомі у камуфляжній формі нанесли потерпілому ушкодження", - зазначили у поліції.

Слідство відпрацьовує версію про можливу причетність до даного кримінального правопорушення військовослужбовців військової частини, яка дислокується у с.Нова Збур’ївка.

У мережі також з'явилося відео з камер відеоспостереження, на якому зафіксовану бійку між близько 15 особами. Серед них є люди у камуфляжі. Натовп б'є кількох людей, сама бійка триває близько 20 секунд, після чого невідомі йдуть, а побиті лишаються лежати, ледь ворушачись.

10 березня місцеве видання "Херсон Online" повідомило з посиланням на лист від місцевих мешканців, що у Збур'ївці відбуваються регулярні "п'яні дебоші військових". У листі зазначається, що у в ніч на 9 березня військові напали на людей, які зайшли у магазин за цигарками.

"Один з них 8 березня святкував 20-ліття. Натовп військових жорстоко побив їх за кілька секунд. Двоє з хлопців потрапили до реанімації, зараз збираємо гроші для нього на операцію", - йдеться у листі.

Також зазначається, що військові "влаштовують перестрілки та весь час провокують конфлікти".

У свою чергу у прес-центрі командування ВМС Збройних Сил України 11 березня повідомили, що декілька цивільних осіб побили військовослужбовця, що спровокувало бійку.

"Після цього, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, цивільні особи приїхали на автомобілі марки "BMW" до військового об'єкту, де висловлювались на адресу військових нецензурною лайкою та поводили себе агресивно", - заявили у командуванні ВМС.

Через те, що перетин охоронного периметру цивільними був несанкціонованим, вони були затримані та передані викликаному наряду Нацполіції.

"Наразі зафіксовано тілесні ушкодження як військовослужбовців, так і цивільних осіб. Усі вказані військовослужбовці були тверезими. Матеріали справи передано до правоохоронних органів", - зазначили у прес-центрі.

За фактом інциденту командування ВМС ЗСУ та Військова служба правопорядку проводять службові перевірки.

"Іінциденту буде дано юридичну оцінку, після чого винних осіб буде притягнуто до відповідальності", - заявили у ВМС.