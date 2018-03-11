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На Херсонщине военные устроили драку с гражданскиими: есть травмированный

Воскресенье, 11 марта 2018, 20:36
На Херсонщине военные устроили драку с гражданскиими: есть травмированный
Скриншот с видео

На Херсонщине вблизи с.Новая Збурьевка произошла драка между гражданскими и военнослужащими одного из подразделений ВМС ВСУ, в ходе которой "неизвестные в камуфляжной форме нанесли потерпевшему повреждения".

Об этом сообщили в управлении полиции Херсонской области. 

К правоохранителям обратилась жительница Херсона и сообщила, что в ночь на 9 марта ее 20-летний сын получил телесные повреждения от неизвестного мужчины возле одного из развлекательных заведений в с. Новая Збурьевка Голопристанского района.

"По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.121 "Умышленное тяжкое телесное повреждение". Предварительно установлено, что произошла драка, в результате которой неизвестные в камуфляжной форме нанесли потерпевшему повреждения", - отметили в полиции.

Следствие отрабатывает версию о возможной причастности к данному уголовному преступлению военнослужащих воинской части, которая дислоцируется в с.Новая Збурьевка.

В сети также появилось видео с камер видеонаблюдения, на которой зафиксирована драку между примерно 15 мужчинами. Среди них есть люди в камуфляже. Толпа бьет нескольких человек, сама драка длится около 20 секунд, после чего неизвестные уходят, а избитые остаются лежать, едва шевелясь. 

10 марта местное издание "Херсон Online" сообщило со ссылкой на письмо от местных жителей, что в Збурьевке происходят регулярные "пьяные дебоши военных". В письме отмечается, что в в ночь на 9 марта военные напали на людей, которые зашли в магазин за сигаретами.

"Один из них 8 марта праздновал 20-летие. Толпа военных жестоко избила их за несколько секунд. Двое из ребят попали в реанимацию, сейчас собирают деньги на операцию", - говорится в письме.

Также отмечается, что военные "устраивают перестрелки и все время провоцируют конфликты".

В свою очередь в пресс-центре командования ВМС ВСУ 11 марта заявили, что несколько гражданских лиц избили военнослужащего, что и спровоцировало драку.

"После этого, находясь в состоянии алкогольного опьянения, гражданские лица приехали на автомобиле марки "BMW" к военному объекту, где высказывались в адрес военных нецензурной бранью и вели себя агрессивно", - заявили в командовании ВМС.

Так как пересечение охранного периметра гражданскими было несанкционированным, они были задержаны и переданы вызванному наряду Нацполиции.

"В настоящее время зафиксированы телесные повреждения как у военнослужащих, так и у гражданских лиц. Все указанные военнослужащие были трезвыми. Материалы дела переданы в правоохранительные органы", - отметили в пресс-центре.

По факту инцидента командование ВМС ВСУ и Военная служба правопорядка проводят служебные проверки.

"Иинциденту будет дана юридическая оценка, после чего виновные лица будут привлечены к ответственности", - заявили в ВМС.

Украинская правда

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Темы: Херсонская областьВооруженные силыполиция
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