Київ попередили про густий туман

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Неділя, 11 березня 2018, 23:36

У Києві до кінця доби 11 березня та вночі 12 березня очікується туман з видимістю 200-500 м.

Про це повідомили у КМДА з посиланням на Укргідрометцентр. 

12 березня на території України збережеться тепла погода, на заході місцями до +13 градусів вдень, у центрі +4...+8, на сході 0...+2. У південних регіонах +8...+10 вдень, +1...+3 вночі.  У Криму вдень +9...+11. 

У західних, північних та центральних областях вдень 12 березня очікується дощ, хмарно, на сході та півдні - мінлива хмарність без опадів. 

За даними синоптиків, 12-13 березня у середньогір"ї  Львівської області  очікується  значна сніголавинна небезпека 3 рівня, на високогір'ї  Закарпатської  області  через опади та підвищення температури  зберігається  значна  сніголавинна  небезпека 3 рівня. 

 

Українська правда
Теми: Київ погода
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