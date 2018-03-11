Київ попередили про густий туман

У Києві до кінця доби 11 березня та вночі 12 березня очікується туман з видимістю 200-500 м.

Про це повідомили у КМДА з посиланням на Укргідрометцентр.

12 березня на території України збережеться тепла погода, на заході місцями до +13 градусів вдень, у центрі +4...+8, на сході 0...+2. У південних регіонах +8...+10 вдень, +1...+3 вночі. У Криму вдень +9...+11.

У західних, північних та центральних областях вдень 12 березня очікується дощ, хмарно, на сході та півдні - мінлива хмарність без опадів.

За даними синоптиків, 12-13 березня у середньогір"ї Львівської області очікується значна сніголавинна небезпека 3 рівня, на високогір'ї Закарпатської області через опади та підвищення температури зберігається значна сніголавинна небезпека 3 рівня.