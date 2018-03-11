Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Киев предупредили о густом тумане

Воскресенье, 11 марта 2018, 22:36

В Киеве до конца суток 11 марта и ночью 12 марта ожидается туман с видимостью 200-500 м.

Об этом сообщили в КГГА со ссылкой на Укргидрометцентр.

12 марта на территории Украины сохранится теплая погода, на западе местами до +13 градусов днем, в центре +4...+8, на востоке 0...+2. В южных регионах +8...+10 днем, +1...+3 ночью. В Крыму днем ​​+9... +11.

В западных, северных и центральных областях днем ​​12 марта ожидается дождь, облачно, на востоке и юге - переменная облачность без осадков.

По данным синоптиков, 12-13 марта в среднегорье  Львовской области ожидается значительное снеголавинная опасность 3 уровня, на высокогорье Закарпатской области из-за осадков и повышения температуры сохраняется значительная снеголавинная опасность 3 уровня.

 

Украинская правда
Темы: Киевпогода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
Киев
В Киеве произошла драка со стрельбой: есть раненый
В Киеве пройдут тренировки по жизнеобеспечению города во время блэкаута: существует 15 сценариев
Столичному военкому вручили протокол о коррупции
Последние новости
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
Попадание в жилой дом в Киеве: на верхних этажах открытое пламя
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
22:58
NYT: США активнее работают над конфискацией активов РФ для Украины на фоне блокады в Конгрессе
22:49
Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"
22:09
В отношении главы полиции Киевщины, имеющего имение под Киевом, начали служебное расследование
22:00
Новости экономики 21 декабря: последний транш из 18 миллиардов евро ЕС, "Киевстар" полностью восстановил сервисы
21:51
фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой
Все новости...
Реклама: