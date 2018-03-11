Киев предупредили о густом тумане

В Киеве до конца суток 11 марта и ночью 12 марта ожидается туман с видимостью 200-500 м.

Об этом сообщили в КГГА со ссылкой на Укргидрометцентр.

12 марта на территории Украины сохранится теплая погода, на западе местами до +13 градусов днем, в центре +4...+8, на востоке 0...+2. В южных регионах +8...+10 днем, +1...+3 ночью. В Крыму днем ​​+9... +11.

В западных, северных и центральных областях днем ​​12 марта ожидается дождь, облачно, на востоке и юге - переменная облачность без осадков.

По данным синоптиков, 12-13 марта в среднегорье Львовской области ожидается значительное снеголавинная опасность 3 уровня, на высокогорье Закарпатской области из-за осадков и повышения температуры сохраняется значительная снеголавинная опасность 3 уровня.