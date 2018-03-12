В окупованому Криму заблоковано 30 українських сайтів – правозахисники

284 перегляди
Понеділок, 12 березня 2018, 02:04

30 українських інформаційних сайтів повністю або частково не відкриваються на території анексованого півострова.

Про це в інтерв'ю Громадському радіо повідомила медіакоординаторка Кримської правозахисної групи Ірина Сєдова.

"На даний момент 30 інформаційних сайтів повністю або частково не відкриваються в Криму. Ми перевіряли доступність цих сайтів у 5 містах Криму – у Керчі, Сімферополі, Севастополі, Білогорську і Ялті", – заявила Сєдова.

"У різних містах блокують ці сайти по-різному. В усіх 5 містах заблоковані 9 сайтів. Інші сайти блокуються якимось незрозумілим чином, немає якоїсь логіки в цьому блокуванні. В Сімферополі з цього переліку заблоковано 28, а в Керчі – 11", – підкреслила правозахисниця.

"На наш погляд, це блокування відбувається повністю незаконно не тільки з точки зору українських і міжнародних законів, а навіть з точки зору російського законодавства", – додала вона.

"У Росії законодавство дозволяє блокувати сайти, якщо так званий Роскомнагляд видає рішення блокувати сайт. Він звертається до суду з повідомленням, що на цьому сайті міститься якийсь заборонений на їхній погляд контент. Суд може вирішити, що цей контент дійсно екстремістський, спонукає до тероризму, тоді на підставі рішення цього суду сайт блокується.

На сайті самого Роскомнагляду є перелік заблокованих за рішенням суду сайтів. Я з цього списку 30 сайтів знайшла там тільки 6", – пояснює Сєдова.

Вона також наголосила, що в Москві заблоковано лише 4 сайти з цього переліку.

Теми: Крим ЗМІ Росія
powered by lun.ua
По темі
Полозов про "вибори-2018" в РФ: Голосування - знущання над політв'язнями 11 березня 2018, 22:59
Путін прокоментував деокупацію Криму: Ви що, з глузду з'їхали? 11 березня 2018, 18:32
Собчак – Клімкіну: В кого з нас шизофренія? 11 березня 2018, 12:46
Усі новини
Головні новини
РФ випереджає НАТО у нарощуванні сили біля кордонів – звіт
Могеріні назвала умову підтримки ЄС розміщення миротворців на Донбасі
На Херсонщині військові влаштували бійку з цивільними: є травмований
В ОБСЄ заявили, що моніторять ситуацію в Ужгороді з Івано-Франківська
Усі новини
їжа

Чому кока-кола в МакДональдзі не така на смак

їжа

Що готувати в березні: рецепти страв із сезонних продуктів