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В окупованому Криму заблоковано 30 українських сайтів – правозахисники

Понеділок, 12 березня 2018, 01:04

30 українських інформаційних сайтів повністю або частково не відкриваються на території анексованого півострова.

Про це в інтерв'ю Громадському радіо повідомила медіакоординаторка Кримської правозахисної групи Ірина Сєдова.

"На даний момент 30 інформаційних сайтів повністю або частково не відкриваються в Криму. Ми перевіряли доступність цих сайтів у 5 містах Криму – у Керчі, Сімферополі, Севастополі, Білогорську і Ялті", – заявила Сєдова.

"У різних містах блокують ці сайти по-різному. В усіх 5 містах заблоковані 9 сайтів. Інші сайти блокуються якимось незрозумілим чином, немає якоїсь логіки в цьому блокуванні. В Сімферополі з цього переліку заблоковано 28, а в Керчі – 11", – підкреслила правозахисниця.

"На наш погляд, це блокування відбувається повністю незаконно не тільки з точки зору українських і міжнародних законів, а навіть з точки зору російського законодавства", – додала вона.

"У Росії законодавство дозволяє блокувати сайти, якщо так званий Роскомнагляд видає рішення блокувати сайт. Він звертається до суду з повідомленням, що на цьому сайті міститься якийсь заборонений на їхній погляд контент. Суд може вирішити, що цей контент дійсно екстремістський, спонукає до тероризму, тоді на підставі рішення цього суду сайт блокується.

На сайті самого Роскомнагляду є перелік заблокованих за рішенням суду сайтів. Я з цього списку 30 сайтів знайшла там тільки 6", – пояснює Сєдова.

Вона також наголосила, що в Москві заблоковано лише 4 сайти з цього переліку.

Теми: КримЗМІРосія
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