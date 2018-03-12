В оккупированном Крыму заблокировано 30 украинских сайтов – правозащитники

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Понедельник, 12 марта 2018, 02:04

30 украинских информационных сайтов полностью или частично не открываются на территории аннексированного полуострова.

Об этом в интервью Громадському радіо сообщила медиакоординаторк Крымской правозащитной группы Ирина Седова.

"На данный момент 30 информационных сайтов полностью или частично не открываются в Крыму. Мы проверяли доступность этих сайтов в 5 городах Крыма  в Керчи, Симферополе, Севастополе, Белогорске и Ялте",  заявила Седова.

"В разных городах блокируют эти сайты по-разному. Во всех 5 городах заблокированы 9 сайтов. Другие сайты блокируются каким-то непонятным образом, нет какой-то логики в этом блокировании. В Симферополе из этого перечня заблокировано 28, а в Керчи – 11",  подчеркнула правозащитница.

"На наш взгляд, это блокирование происходит полностью незаконно не только с точки зрения украинских и международных законов, а даже с точки зрения российского законодательства",  добавила она.

"В России законодательство позволяет блокировать сайты, если так называемый Роскомнадзор выдает решение блокировать сайт. Он обращается в суд с сообщением, что на этом сайте содержится некий запрещенный на их взгляд контент. Суд может решить, что этот контент действительно экстремистский, побуждает к терроризму, тогда на основании решения этого суда сайт блокируется.

На сайте самого Роскомнадзора есть перечень заблокированных по решению суда сайтов. Я из этого списка 30 сайтов нашла там только 6",  объясняет Седова.

Она также отметила, что в Москве заблокировано только 4 сайта из этого списка.

Темы: Крым СМИ Росcия
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