РФ випереджає НАТО у нарощуванні сили біля кордонів – звіт

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Понеділок, 12 березня 2018, 02:49

Американський аналітичний центр RAND опублікував звіт, у якому йдеться, що Росія має кращу підготовку до наземної операції біля своїх кордонів, ніж НАТО.

Про це повідомляє The Economist.

"США та її європейський союзник НАТО витратили на оборону у 2015 році 871 млрд доларів, у той час як Росія – 52 мільярди. Але звіт аналітичного центру RAND свідчить про те, що зараз реальність є дещо іншою", – пише видання.

За даними звіту, РФ буде користуватися значною місцевою перевагою у будь-якій конфронтації з НАТО поблизу своїх кордонів.

"Зараз командувачі НАТО побоюються, що Росія може зосередити упродовж короткого періоду часу величезну кількість бойовлї сили у Балтійському регіоні", – йдеться у статті.

"У бойових танках Росія буде перевищувати кількісно НАТО на 5,9 до 1, в піхотних бойових машинах – на 4,6 до 1; в ракетній артилерії – 270 до жодного. І хоча НАТО буде користуватися перевагами у бойових літаках, їх ефективність буде значно зменшена, коли вони зіткнуться з найпотужнішою інтегрованою системою протиповітряної оборони", – встановили аналітики RAND.

"Перевага Росії над НАТО збільшується завдяки здатності використовувати свої внутрішні сполучення для посилення швидкості. У той час, як НАТО нехтує збереженням своєї військово-транспортної інфраструктури холодної війни", – вважає Бен Баррі із Міжнародного інституту стратегічних досліджень.

Зазначається, що залізничні системи не призначені для перевезення важких вантажних автомобілів, а мости не можуть витримати ваги танків.

Теми: Росія США НАТО
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