Американский аналитический центр RAND опубликовал отчет, в котором говорится, что Россия имеет лучшую подготовку к наземной операции возле своих границ, чем НАТО.

Об этом сообщает The Economist.

"США и их европейский союзник НАТО потратили на оборону в 2015 году 871 млрд долларов, в то время как Россия – 52 миллиарда. Но отчет аналитического центра RAND свидетельствует о том, что сейчас реальность несколько иная", – пишет издание.

По данным отчета, РФ будет пользоваться значительным местным преимуществом в любой конфронтации с НАТО возле своих границ.

"Сейчас командующие НАТО опасаются, что Россия может сосредоточить в течение короткого периода времени огромное количество боевой силы в Балтийском регионе", – говорится в статье.

"В боевых танках Россия будет превышать количественно НАТО на 5,9 к 1, в пехотных боевых машинах – на 4,6 к 1; в ракетной артиллерии – 270 к одному. И хотя НАТО будет пользоваться преимуществами в боевых самолетах, их эффективность будет значительно уменьшена, когда они столкнутся с мощной интегрированной системой противовоздушной обороны", – установили аналитики RAND.

"Преимущество России над НАТО увеличивается благодаря способности использовать свои внутренние сообщения для усиления скорости. В то время, как НАТО пренебрегает сохранением своей военно-транспортной инфраструктуры холодной войны", – считает Бен Барри из Международного института стратегических исследований.

Отмечается, что железнодорожные системы не предназначены для перевозки тяжелых грузовых автомобилей, а мосты не могут выдержать веса танков.