РФ опережает НАТО в наращивании силы возле границ – отчет

593 просмотра
Понедельник, 12 марта 2018, 02:49

Американский аналитический центр RAND опубликовал отчет, в котором говорится, что Россия имеет лучшую подготовку к наземной операции возле своих границ, чем НАТО.

Об этом сообщает The Economist.

"США и их европейский союзник НАТО потратили на оборону в 2015 году 871 млрд долларов, в то время как Россия  52 миллиарда. Но отчет аналитического центра RAND свидетельствует о том, что сейчас реальность несколько иная",  пишет издание.

По данным отчета, РФ будет пользоваться значительным местным преимуществом в любой конфронтации с НАТО возле своих границ.

"Сейчас командующие НАТО опасаются, что Россия может сосредоточить в течение короткого периода времени огромное количество боевой силы в Балтийском регионе", – говорится в статье.

"В боевых танках Россия будет превышать количественно НАТО на 5,9 к 1, в пехотных боевых машинах  на 4,6 к 1; в ракетной артиллерии  270 к одному. И хотя НАТО будет пользоваться преимуществами в боевых самолетах, их эффективность будет значительно уменьшена, когда они столкнутся с мощной интегрированной системой противовоздушной обороны",  установили аналитики RAND.

"Преимущество России над НАТО увеличивается благодаря способности использовать свои внутренние сообщения для усиления скорости. В то время, как НАТО пренебрегает сохранением своей военно-транспортной инфраструктуры холодной войны",  считает Бен Барри из Международного института стратегических исследований.

Отмечается, что железнодорожные системы не предназначены для перевозки тяжелых грузовых автомобилей, а мосты не могут выдержать веса танков.

Темы: Росcия США НАТО
powered by lun.ua
По теме
В оккупированном Крыму заблокировано 30 украинских сайтов – правозащитники 12 марта 2018, 02:04
Мэттис: РФ финансирует гонку вооружений с "самой собой" 12 марта 2018, 01:33
Шойгу: Военные РФ испытали в Сирии 210 образцов оружия 12 марта 2018, 00:57
Все новости
Главные новости
РФ опережает НАТО в наращивании силы возле границ – отчет
Могерини назвала условие поддержки ЕС размещения миротворцев на Донбассе
На Херсонщине военные устроили драку с гражданскиими: есть травмированный
В ОБСЕ заявили, что мониторят ситуацию в Ужгороде из Ивано-Франковска
Все новости
психология

Как характер человека влияет на его тренировки

психология

Как отдыхать правильно, или Идеальный отпуск