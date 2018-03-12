У Криму дітей змушують малювати плакати до виборів президента РФ - правозахисники

В окупованому Криму в одній із шкіл дітей примушують малювати плакати до виборів президента РФ.

Про це повідомляє Кримська правозахисна група (КПГ) з посиланням на 2 незалежні джерела у різних класах цієї школи.

Дітей зобов'язали записати в щоденник завдання про участь в конкурсі. Малюнок для конкурсу потрібно принести в школу до 13 березня.

Джерело у школі надало правозахисникам фотографії записів "Принести до 13.03 плакат на конкурс малюнків "Мама, тато, я - у виборах бере участь вся сім'я" у щоденниках дітей.

За інформацією КПГ, дітям запропонували привести своїх батьків на вибори і сфотографуватися на тлі таких малюнків.

"У цій школі 18 березня діятиме виборча дільниця, на якій пройдуть нелегітимні вибори президента РФ", - повідомляють в організації.

Кримська правозахисна група закликала повідомляти про примус кримчан до участі у виборах президента РФ або залучення школярів в політичну агітацію.





