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В Крыму детей заставляют рисовать плакаты к выборам президента РФ - правозащитники

Понедельник, 12 марта 2018, 03:30
В Крыму детей заставляют рисовать плакаты к выборам президента РФ - правозащитники
Крымская правозащитная группа

В оккупированном Крыму в одной из школ детей принуждают рисовать плакаты к выборам президента РФ.

Об этом сообщает Крымская правозащитная группа (КПГ) со ссылкой на 2 независимых источника в различных классах этой школы.

Детей обязали записать в дневник задание об участии в конкурсе. Рисунок для конкурса нужно принести в школу до 13 марта.

Источник в школе предоставил правозащитникам фотографии записей "Мама, папа, я - в выборах участвует вся семья" в дневниках детей.

По информации КПГ, детям предложили привести своих родителей на выборы и сфотографироваться на фоне таких рисунков.

"В этой школе 18 марта будет находиться избирательный участок, на котором пройдут нелегитимные выборы президента РФ", - сообщают в организации.

Крымская правозащитная группа призвала сообщать о принуждении крымчан к участию в выборах президента РФ или вовлечении школьников в политическую агитацию.

"Украинская правда" в Threads

Темы: КрымРосcиявиборы
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