В Крыму детей заставляют рисовать плакаты к выборам президента РФ - правозащитники

419 просмотров
Понедельник, 12 марта 2018, 04:30
Крымская правозащитная группа

В оккупированном Крыму в одной из школ детей принуждают рисовать плакаты к выборам президента РФ.

Об этом сообщает Крымская правозащитная группа (КПГ) со ссылкой на 2 независимых источника в различных классах этой школы.

Детей обязали записать в дневник задание об участии в конкурсе. Рисунок для конкурса нужно принести в школу до 13 марта.

Источник в школе предоставил правозащитникам фотографии записей "Мама, папа, я - в выборах участвует вся семья" в дневниках детей.

По информации КПГ, детям предложили привести своих родителей на выборы и сфотографироваться на фоне таких детских рисунков.

"В этой школе 18 марта будет находиться избирательный участок, на котором пройдут нелегитимные выборы президента РФ", - сообщают в организации.

Крымская правозащитная группа призвала сообщать о принуждении крымчан к участию в выборах президента РФ или вовлечении школьников в политическую агитацию.

Темы: Крым Росcия виборы
powered by lun.ua
По теме
В оккупированном Крыму заблокировано 30 украинских сайтов – правозащитники 12 марта 2018, 02:04
Полозов о "выборах-2018" в РФ: Голосование - издевательство над политзаключенными 11 марта 2018, 22:59
Путин прокомментировал деоккупацию Крыма: Вы что, с ума сошли? 11 марта 2018, 18:32
Все новости
Главные новости
В Крыму детей заставляют рисовать плакаты к выборам президента РФ - правозащитники
РФ опережает НАТО в наращивании силы возле границ – отчет
Могерини назвала условие поддержки ЕС размещения миротворцев на Донбассе
На Херсонщине военные устроили драку с гражданскиими: есть травмированный
Все новости
здоровье

26 способов улучшить свою иммунную систему дома

5 комиксов о материнстве