Українська збірна здобула ще три медалі на Паралімпіаді-2018
У третій день XII Паралімпійських ігор у Пхьончхані українці завоювали три нагороди: 1 "золото", 1 "срібло" і 1 "бронзу".
Про це свідчать дані на сайті змагань.
Ігор Рептюх виграв золоту медаль у лижній гонці вільним стилем на 20 кілометрів (стоячи).
Ще один український спортсмен Сергій Романюк фінішував сьомим.
Для Рептюха це вже друга нагорода у Пхенчхані - раніше він став третім у біатлонних перегонах на 7,5 км.
Вітаю Ігоря Рептюха та всю українську паралімпійську збірну із «золотом»!— Петро Порошенко (@poroshenko) March 12, 2018
Ігор став чемпіоном у лижній гонці на 20 кілометрів.
Україно, вперед!#PyeongChang2018 #Паралімпіада2018 pic.twitter.com/Yk8T9MeLA3
Оксана Шишкова завоювала "срібло" у лижних гонках на відстань 15 кілометрів (з вадами зору). Ольга Прилуцька у цій дисципліні фінішувала шостою.
Раніше Шишкова посіла друге місце у біатлонному спринті.
На дистанції 15 кілометрів (стоячи) бронзовою призеркою стала Людмила Ляшенко. Юлія Батенкова-Бауман - четверта, Богдана Конашук - восьма.
Перед цим Ляшенко фінішувала третьою у біатлоні (6 км).
Українські лижники здобувають повний комплект нагород у третій змагальний день зимових Паралімпійських ігор в Пхьончхані!— НОК України (@OlympicUA) March 12, 2018
Ігор Рептюх - "золото"🥇
Оксана Шишкова - "срібло" 🥈
Людмила Ляшенко - "бронза" 🥉
Молодці! Вітаємо з чудовими результатами! 👏👏👏 pic.twitter.com/8BUjWf7RU1
Загалом українці вже здобули 3 золоті, 2 срібні та 4 бронзові медалі.
Після третього дня змагань Україна посідає 3 місце у медальному заліку.