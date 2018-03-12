Українська збірна здобула ще три медалі на Паралімпіаді-2018

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Понеділок, 12 березня 2018, 07:20

У третій день XII Паралімпійських ігор у Пхьончхані українці завоювали три нагороди: 1 "золото", 1 "срібло" і 1 "бронзу".

Про це свідчать дані на сайті змагань.

Ігор Рептюх виграв золоту медаль у лижній гонці вільним стилем на 20 кілометрів (стоячи).

Ще один український спортсмен Сергій Романюк фінішував сьомим.

Для Рептюха це вже друга нагорода у Пхенчхані - раніше він став третім у біатлонних перегонах на 7,5 км.

Оксана Шишкова завоювала "срібло" у лижних гонках на відстань 15 кілометрів (з вадами зору). Ольга Прилуцька у цій дисципліні фінішувала шостою.

Раніше Шишкова посіла друге місце у біатлонному спринті.

На дистанції 15 кілометрів (стоячи) бронзовою призеркою стала Людмила Ляшенко. Юлія Батенкова-Бауман - четверта, Богдана Конашук - восьма.

Перед цим Ляшенко фінішувала третьою у біатлоні (6 км).

Загалом українці вже здобули 3 золоті, 2 срібні та 4 бронзові медалі.

Після третього дня змагань Україна посідає 3 місце у медальному заліку.

Теми: Паралімпіада спорт
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