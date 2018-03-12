Украинская сборная завоевала еще три медали на Паралимпиаде-2018

В третий день XII Паралимпийских игр в Пхенчхан украинцы завоевали три награды: 1 "золото", 1 "серебро" и 1 "бронзу".

Об этом свидетельствуют данные на сайте соревнований.

Игорь Рептюх выиграл золотую медаль в лыжной гонке свободным стилем на 20 километров (стоя).

Еще один украинский спортсмен Сергей Романюк финишировал седьмым.

Для Рептюха это уже вторая награда в Пхенчхане - ранее он стал третьим в биатлонных гонках на 7,5 км.

Вітаю Ігоря Рептюха та всю українську паралімпійську збірну із «золотом»!



Ігор став чемпіоном у лижній гонці на 20 кілометрів.



Україно, вперед!#PyeongChang2018 #Паралімпіада2018 pic.twitter.com/Yk8T9MeLA3 — Петро Порошенко (@poroshenko) March 12, 2018

Оксана Шишкова завоевала "серебро" в лыжных гонках на расстояние 15 километров (с проблемами зрения). Ольга Прилуцкая в этой дисциплине финишировала шестой.

Ранее Шишкова заняла второе место в биатлонном спринте.

На дистанции 15 километров (стоя) бронзовой призеркой стала Людмила Ляшенко. Юлия Батенкова-Бауман - четвертая, Богдана Конашук - восьмая.

Перед этим Ляшенко финишировала третьей в биатлоне (6 км).

Українські лижники здобувають повний комплект нагород у третій змагальний день зимових Паралімпійських ігор в Пхьончхані!



Ігор Рептюх - "золото"🥇

Оксана Шишкова - "срібло" 🥈

Людмила Ляшенко - "бронза" 🥉



Молодці! Вітаємо з чудовими результатами! 👏👏👏 pic.twitter.com/8BUjWf7RU1 — НОК України (@OlympicUA) March 12, 2018

В целом украинцы уже выиграли 3 золотые, 2 серебряные и 4 бронзовые медали.

После третьего дня соревнований Украина занимает 3 место в медальном зачете.