Украинская сборная завоевала еще три медали на Паралимпиаде-2018

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Понедельник, 12 марта 2018, 07:20

В третий день XII Паралимпийских игр в Пхенчхан украинцы завоевали три награды: 1 "золото", 1 "серебро" и 1 "бронзу".

Об этом свидетельствуют данные на сайте соревнований.

Игорь Рептюх выиграл золотую медаль в лыжной гонке свободным стилем на 20 километров (стоя).

Еще один украинский спортсмен Сергей Романюк финишировал седьмым.

Для Рептюха это уже вторая награда в Пхенчхане - ранее он стал третьим в биатлонных гонках на 7,5 км.

Оксана Шишкова завоевала "серебро" в лыжных гонках на расстояние 15 километров (с проблемами зрения). Ольга Прилуцкая в этой дисциплине финишировала шестой.

Ранее Шишкова заняла второе место в биатлонном спринте.

На дистанции 15 километров (стоя) бронзовой призеркой стала Людмила Ляшенко. Юлия Батенкова-Бауман - четвертая, Богдана Конашук - восьмая.

Перед этим Ляшенко финишировала третьей в биатлоне (6 км).

В целом украинцы уже выиграли 3 золотые, 2 серебряные и 4 бронзовые медали.

После третьего дня соревнований Украина занимает 3 место в медальном зачете.

Темы: Паралимпиада спорт
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