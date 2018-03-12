Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Ірані розбився турецький пасажирський літак, 11 загиблих

Понеділок, 12 березня 2018, 07:25

Турецький приватний літак, що прямував з ОАЕ до Стамбула, розбився в гористій місцевості в Ірані.

Про це повідомляє Hurriyet daily news.

На борту літака перебували 11 людей – троє членів екіпажу та вісім пасажирок. Їх обгорілі тіла знайшли на місці катастрофи.

Літак вилетів з аеропорту в ОАЕ близько 16.40. Близько 18.00 під час польоту виникли якісь проблеми, оскільки літак раптово набрав висоту, а потім почав швидке зниження і за декілька хвилин розбився.

У районі, де сталася катастрофа, ішов сильний дощ, передає "Європейська правда".

Серед загиблих у катастрофі – 28-річна донька власника турецької інвестиційної компанії Başaran Holding. За декілька днів до трагедії вона викладала у соцмережах фотографії зі свого дівич-вечора у Дубаї.

Теми: авіаІранТуреччина
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"

Словаччина готова підтримати відкриття європереговорів з Україною – глава МЗС

відеоЗСУ відбили в окупантів один з териконів в межах Горлівки – Зеленський

У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці

Туск заявив, що його уряд буде вимагати повної мобілізації Заходу для допомоги Україні

МВС пропонує допомогу абонентам "Київстара", які залишились без зв'язку

Усі новини...
авіа
Під Варшавою літак врізався в ангар: є загиблі та поранені
Російський штурмовик Су-25 впав в Азовське море
Навчання пілотів на F-16 не почалися, чекають на виїзд першої групи – Ігнат
Останні новини
15:41
ГУР атакувало і паралізувало податкову систему Росії
15:32
ЄСПЛ постановив, що Польща повинна визнати одностатеві партнерства
15:14
відео"Коли у тебе Київстар і живеш на Теремках": українці відреагували на закриття метро та збій зв’язку
15:05
Кібератаку на "Київстар" розслідує СБУ: можлива причетність спецлужб РФ
15:04
Європейці більш прихильні до вступу України в ЄС, ніж до інших кандидатів – опитування
15:00
фото13 років досліджень: в Італії археологи розкопали залишки римського міста
14:58
У Києві на сигнали тривоги збій у роботі "Київстару" не вплине, а в Борисполі задіють гучномовці
14:33
Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"
14:10
У оператора Vodafone не працює мобільний додаток та є проблеми з інтернет-з'єднанням
14:01
Зону примусової евакуації на Харківщині можуть розширити − ОВА
Усі новини...
Реклама: