В Ірані розбився турецький пасажирський літак, 11 загиблих

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Понеділок, 12 березня 2018, 08:25

Турецький приватний літак, що прямував з ОАЕ до Стамбула, розбився в гористій місцевості в Ірані.

Про це повідомляє Hurriyet daily news.

На борту літака перебували 11 людей – троє членів екіпажу та вісім пасажирок. Їх обгорілі тіла знайшли на місці катастрофи.

Літак вилетів з аеропорту в ОАЕ близько 16.40. Близько 18.00 під час польоту виникли якісь проблеми, оскільки літак раптово набрав висоту, а потім почав швидке зниження і за декілька хвилин розбився.

У районі, де сталася катастрофа, ішов сильний дощ, передає "Європейська правда".

Серед загиблих у катастрофі – 28-річна донька власника турецької інвестиційної компанії Başaran Holding. За декілька днів до трагедії вона викладала у соцмережах фотографії зі свого дівич-вечора у Дубаї.

Теми: авіа Іран Туреччина
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