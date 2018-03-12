В Иране разбился турецкий пассажирский самолет, 11 погибших

Турецкий частный самолет, следовавший из ОАЭ до Стамбула, разбился в гористой местности в Иране.

Об этом сообщает Hurriyet daily news.

На борту самолета находились 11 человек – трое членов экипажа и восемь пассажирок. Их обгоревшие тела нашли на месте катастрофы.

Самолет вылетел из аэропорта в ОАЭ около 16.40. Около 18.00 во время полета возникли какие-то проблемы, поскольку самолет внезапно набрал высоту, а затем начал быстрое снижение и через несколько минут разбился.

В районе, где произошла катастрофа, шел сильный дождь, передает "Европейская правда".

Среди погибших в катастрофе – 28-летняя дочь владельца турецкой инвестиционной компании Başaran Holding. За несколько дней до трагедии она выкладывала в соцсетях фотографии со своего девичника в Дубае.