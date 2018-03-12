У Нью-Йорку вертоліт упав у протоку – 5 загиблих, пілот вижив
У результаті аварії вертольота в Нью-Йорку загинули п'ять осіб.
Про це повідомили в поліції міста 12 березня, інформує DW за посиланням на AP.
Вертоліт Eurocopter AS350 впав у протоку Іст-Рівер ще напередодні ввечері. Свідки розповіли, що він раптово впав у воду і швидко потонув.
Пілот гелікоптера вижив та зміг самостійно з нього вибратися. Зараз він перебуває в лікарні.
На місці аварії працювали рятувальні катери та водолази.
Вертоліт виконував приватний рейс, організований для проведення фотозйомки. Він належить компанії Liberty Helicopters, яка здійснює чартерні та туристичні рейси.
Причини аварії з'ясовуються.