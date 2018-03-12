У Нью-Йорку вертоліт упав у протоку – 5 загиблих, пілот вижив

2489 переглядів
Понеділок, 12 березня 2018, 09:53

У результаті аварії вертольота в Нью-Йорку загинули п'ять осіб.

Про це повідомили в поліції міста 12 березня, інформує DW за посиланням на AP.

Вертоліт Eurocopter AS350 впав у протоку Іст-Рівер ще напередодні ввечері. Свідки розповіли, що він раптово впав у воду і швидко потонув.

Пілот гелікоптера вижив та зміг самостійно з нього вибратися. Зараз він перебуває в лікарні.

На місці аварії працювали рятувальні катери та водолази.

Вертоліт виконував приватний рейс, організований для проведення фотозйомки. Він належить компанії Liberty Helicopters, яка здійснює чартерні та туристичні рейси.

Причини аварії з'ясовуються.

Теми: США авіа
powered by lun.ua
По темі
Американський безпілотник знову провів розвідку на Донбасі - ЗМІ 12 березня 2018, 03:40
РФ випереджає НАТО у нарощуванні сили біля кордонів – звіт 12 березня 2018, 02:49
Меттіс: РФ фінансує гонку озброєнь із "самою собою" 12 березня 2018, 01:33
Усі новини
Головні новини
СБУ проводить масові обшуки в агентів РФ по всій Україні, у журналістів теж
ЄС продовжив санкції проти 150 чиновників і 38 компаній РФ на півроку
Отруєння Скрипаля: Британія готова офіційно звинуватити РФ і ввести санкції – ЗМІ
Луценко: Суддям КС РФ повідомлено про підозру щодо окупації Криму
Усі новини
психологія

Як характер людини впливає на її тренування

спорт

Що українки шукають та знаходять у бойових мистецтвах