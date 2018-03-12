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У Нью-Йорку вертоліт упав у протоку – 5 загиблих, пілот вижив

Понеділок, 12 березня 2018, 08:53

У результаті аварії вертольота в Нью-Йорку загинули п'ять осіб.

Про це повідомили в поліції міста 12 березня, інформує DW за посиланням на AP.

Вертоліт Eurocopter AS350 впав у протоку Іст-Рівер ще напередодні ввечері. Свідки розповіли, що він раптово впав у воду і швидко потонув.

Пілот гелікоптера вижив та зміг самостійно з нього вибратися. Зараз він перебуває в лікарні.

На місці аварії працювали рятувальні катери та водолази.

Вертоліт виконував приватний рейс, організований для проведення фотозйомки. Він належить компанії Liberty Helicopters, яка здійснює чартерні та туристичні рейси.

Причини аварії з'ясовуються.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАавіа
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