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В Нью-Йорке вертолет упал в пролив – 5 погибших, пилот выжил

Понедельник, 12 марта 2018, 08:53

В результате аварии вертолета в Нью-Йорке погибли пять человек.

Об этом сообщили в полиции города 12 марта, информирует DW со ссылкой на AP.

Вертолет Eurocopter AS350 упал в пролив Ист-Ривер еще накануне вечером. Свидетели рассказали, что он внезапно упал в воду и быстро утонул.

Пилот вертолета выжил и смог самостоятельно из него выбраться. Сейчас он находится в больнице.

На месте аварии работали спасательные катера и водолазы.

Вертолет выполнял частный рейс, организованный для фотосъемки. Он принадлежит компании Liberty Helicopters, которая осуществляет чартерные и туристические рейсы.

Причины аварии выясняются.

Темы: СШАавиа
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