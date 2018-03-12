В Нью-Йорке вертолет упал в пролив – 5 погибших, пилот выжил

В результате аварии вертолета в Нью-Йорке погибли пять человек.

Об этом сообщили в полиции города 12 марта, информирует DW со ссылкой на AP.



Вертолет Eurocopter AS350 упал в пролив Ист-Ривер еще накануне вечером. Свидетели рассказали, что он внезапно упал в воду и быстро утонул.



Пилот вертолета выжил и смог самостоятельно из него выбраться. Сейчас он находится в больнице.



На месте аварии работали спасательные катера и водолазы.



Вертолет выполнял частный рейс, организованный для фотосъемки. Он принадлежит компании Liberty Helicopters, которая осуществляет чартерные и туристические рейсы.



Причины аварии выясняются.