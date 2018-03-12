В Нью-Йорке вертолет упал в пролив – 5 погибших, пилот выжил
В результате аварии вертолета в Нью-Йорке погибли пять человек.
Об этом сообщили в полиции города 12 марта, информирует DW со ссылкой на AP.
Вертолет Eurocopter AS350 упал в пролив Ист-Ривер еще накануне вечером. Свидетели рассказали, что он внезапно упал в воду и быстро утонул.
Пилот вертолета выжил и смог самостоятельно из него выбраться. Сейчас он находится в больнице.
На месте аварии работали спасательные катера и водолазы.
Вертолет выполнял частный рейс, организованный для фотосъемки. Он принадлежит компании Liberty Helicopters, которая осуществляет чартерные и туристические рейсы.
Причины аварии выясняются.