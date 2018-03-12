Луценко: Судьям КС РФ сообщено о подозрении относительно оккупации Крыма

Председателю и 18 судьям Конституционного суда Российской Федерации направлено уведомление о подозрении и о вызове на допрос относительно решения об аннексии Крыма.

Об этом в Facebook написал Генпрокурор Юрий Луценко.

По его словам сейчас главная военная прокуратура продолжает досудебное расследование по факту решения и ведения представителями власти и Вооруженных Сил РФ агрессивной войны против Украины, а также совершения других преступлений, которые привели к оккупации территории Автономной республики Крым и города Севастополь и других тяжелых последствий.

"На основании собранных доказательств 01.03.2018 составлено сообщение о подозрении председателю и 18 судьям Конституционного Суда Российской Федерации в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, представителями власти, по предварительному сговору группой лиц, которые привели к тяжелым последствиям)", - написал Луценко.

"В соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса Украины, 06.03.2018 с помощью курьерской службы международной доставки и электронной почты письменные сообщения о подозрении вместе с памятками о процессуальных правах и обязанностях подозреваемых, а также повестками о вызове для проведения следственных действий на 13 и 19 марта 2018 года, доставлены по месту работы подозреваемых (Конституционный Суд РФ, получил работник секретариата Сенякова)", - сообщил Генпрокурор.

Он отметил, что в случае, если они не появятся в Главную военную прокуратуру в определенный срок без уважительных причин, то будут объявлены в розыск, а в суд будет направлено ходатайство о предоставлении разрешения на их задержание с целью доставки в суд для рассмотрения ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

По его словам, 18 марта 2014 года в Москве с участием российского президента Владимира Путина и самопровозглашенных представителей так называемой "власти Крыма" Сергея Аксенова, Владимира Константинова и Алексея Чалого подписано "Договор о принятии в РФ Республики Крым и создание в составе РФ новых субъектов", который является "ничтожным с правовой точки зрения".

А на следующий день судьи КС РФ, действуя по предварительному сговору группой с представителями власти и Вооруженных Сил РФ, грубо пренебрегая порядком рассмотрения и требованиями российского законодательства и международных обязательств Российской Федерации, единогласно признали его таким, что якобы соответствует Конституции РФ.

"Причем, как признался сразу после совершения указанного преступления в своем интервью сам Председатель КС РФ Зорькин В.Д. "фактически судьи сделали конечный документ в течение двух часов, что является беспрецедентным случаем для высшей юридической инстанции России", а спешка с принятием решение "диктовали события" и "просьба президента"", - отметил Генпрокурор.

Луценко добавил, что согласно требованиям российского законодательства, договор о принятии нового субъекта Российской Федерации может быть ратифицированным только в том случае, если Конституционный Суд РФ признает этот договор соответствующим Конституции Российской Федерации.

"Таким образом, искусственная легитимизация руководством Российской Федерации оккупации части территории Украины - Автономной республики Крым и города Севастополь, была бы невозможна без указанного незаконного решения судей Конституционного Суда РФ", - сказал генпрокурор.

По его словам, своими действиями судьи Конституционного Суда России способствовали представителям власти и Вооруженных Сил РФ путем устранения препятствий в совершении ими умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, которые привели к тяжелым последствиям в виде оккупации части территории Украины и причинения материального ущерба на сумму более один триллион гривен.