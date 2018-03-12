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Путін розповів, що дозволив збити пасажирський літак у 2014-му

Понеділок, 12 березня 2018, 09:40

Президент Росії Володимир Путін заявив, що у 2014 році готовий був збити пасажирський літак, який летів із Харкова і нібито вимагав повернути на Сочі у день відкриття Олімпійських ігор.

Про це він розповів у двогодинному документальному фільмі "Путін", який показали в неділю, передає Reuters.

Путін розповів, що 7 лютого 2014 року отримав телефонний дзвінок від служб безпеки, відповідальних за Олімпіаду в Сочі, незадовго до церемонії відкриття.

"Мені сказали: літак, який прямував з України до Стамбула, був захоплений, викрадачі вимагають посадки в Сочі", – сказав російський президент.

Пілоти Boeing 737-800 турецької авіакомпанії Pegasus, що летів із Харкова до Стамбула, повідомили, що один із пасажирів має бомбу, а літак має змінити курс на Сочі. На борту було 110 пасажирів. На стадіоні ж зібралося понад 40000 людей, йдеться у фільмі.

Путін сказав, що він звернувся по допомогу до співробітників служби безпеки, і йому відповіли, що екстрений план такого типу ситуації вимагає збити літак.

"Я сказав їм: дійте відповідно до плану", – сказав Путін, додавши, що незабаром він прибув до олімпійського об'єкту з представниками Міжнародного олімпійського комітету.

За словами Путіна, за кілька хвилин йому знову подзвонили і повідомили, що то була хибна тривога: пасажир був п'яний, а літак продовжив свій політ до Туреччини.

Речник російського президента Дмитро Пєсков підтвердив коментарі у фільмі, зазначає Reuters.

Як відомо, 18 березня Володимир Путін вкотре балотуватиметься на посаду президента Російської Федерації.

Теми: ПутінРосіяавіаОлімпіада
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