Путин рассказал, что позволил сбить пассажирский самолет в 2014-м

Президент России Владимир Путин заявил, что в 2014 году готов был сбить пассажирский самолет, летевший из Харькова и якобы требовавший разворота на Сочи в день открытия Олимпийских игр.



Об этом он рассказал в двухчасовом документальном фильме "Путин", который показали в воскресенье, передает Reuters.



Путин рассказал, что 7 февраля 2014 года получил телефонный звонок от служб безопасности, ответственных за Олимпиаду в Сочи, незадолго до церемонии открытия.



"Мне сказали: самолет, следовавший из Украины в Стамбул, был захвачен, похитители требуют посадки в Сочи", – сказал российский президент.



Пилоты Boeing 737-800 турецкой авиакомпании Pegasus, летевшего из Харькова в Стамбул, сообщили, что один из пассажиров имеет бомбу, а самолет должен изменить курс на Сочи. На борту было 110 пассажиров. На стадионе же собралось более 40 000 человек, говорится в фильме.



Путин сказал, что он обратился за помощью к сотрудникам службы безопасности, и ему ответили, что экстренный план такого типа ситуации требует сбить самолет.



"Я сказал им: действуйте в соответствии с планом", – сказал Путин, добавив, что вскоре он прибыл на олимпийский объект с представителями Международного олимпийского комитета.



По словам Путина, через несколько минут ему снова позвонили и сообщили, что это была ложная тревога: пассажир был пьян, а самолет продолжил свой полет в Турцию.



Представитель российского президента Дмитрий Песков подтвердил комментарии в фильме, отмечает Reuters.



Как известно, 18 марта Владимир Путин в очередной раз баллотироваться на пост президента Российской Федерации.