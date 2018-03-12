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Отруєння Скрипаля: Британія готова офіційно звинуватити РФ і ввести санкції – ЗМІ

Понеділок, 12 березня 2018, 09:59

Британська прем'єрка Тереза Мей близька до того, щоб офіційно звинуватити Росію у спробі вбивства колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його дочки Юлії.

Про це повідомляє The Times з посиланням на урядові джерела, передає "Європейська правда".

Таке звинувачення може бути зроблено вже 12 березня після зустрічі урядової Ради національної безпеки, на якій міністрам представлять найновіші розвіддані щодо інциденту в Солсбері.

Високопоставлені урядові джерела припускають, що поліція та служба безпеки мають достатньо доказів щодо причетності Москви до спроби отруєння екс-шпигуна та його дочки.

Очікується, що міністри отримають оновлені дані сьогодні вранці, після чого Мей, швидше за все, зробить свою публічну заяву щодо причетності Росії.

Джерело, близьке до розслідування, стверджує: ймовірно, протягом наступних 48 годин будуть названі ті, хто причетний до отруєння.

Очікується, що Лондон може ввести наступні заходи: негайне висилання високопоставлених російських дипломатів і шпигунів, скасування британських віз олігархам, пов'язаним з Кремлем, можливі фінансові обмеження для осіб, пов'язаних з Кремлем, а також відкликання офіційного представництва з чемпіонату світу з футболу в Росії.

Також очікується, що буде зроблена спільна заява із засудженням з боку союзників, у тому числі Франції та Німеччини.

Як відомо, отруєні росіяни були знайдені непритомними в центрі міста в неділю, 4 березня. Слідство ведеться за статтею "замах на вбивство", хоча раніше обговорювалася можливість кваліфікувати інцидент як терористичний напад, враховуючи потенційну небезпеку застосованої нервово-паралітичної речовини.

Британські ЗМІ повідомили, що розвідка МІ5 вважає отруєння спробою вбивства, пов’язаною з Росією.

Теми: Велика БританіяРосіяшпигунствокримінал
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