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Отравление Скрипаля: Британия готова официально обвинить РФ и ввести санкции – СМИ

Понедельник, 12 марта 2018, 09:59

Британский премьер Тереза ​​Мэй близка к тому, чтобы официально обвинить Россию в попытке убийства бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Об этом сообщает The Times со ссылкой на правительственные источники, передает "Европейская правда".

Такое обвинение может быть выдвинуто уже 12 марта после встречи правительственного Совета национальной безопасности, на которой министрам представят новейшие разведданные об инциденте в Солсбери.

Высокопоставленные правительственные источники предполагают, что у полиции и службы безопасности есть достаточно доказательств причастности Москвы к попытке отравления экс-шпиона и его дочери.

Ожидается, что министры получат обновленные данные сегодня утром, после чего Мэй, скорее всего, сделает свое публичное заявление о причастности России.

Источник, близкий к расследованию, утверждает, что, вероятно, в течение следующих 48 часов будут названы те, кто причастен к отравлению.

Ожидается, что Лондон может ввести следующие меры: немедленная высылка высокопоставленных российских дипломатов и шпионов, отмена британских виз олигархам, связанным с Кремлем, возможные финансовые ограничения для лиц, связанных с Кремлем, а также отзыв официального представительства в чемпионате мира по футболу в России.

Также ожидается, что будет сделано совместное заявление с осуждением со стороны союзников, в том числе Франции и Германии.

Как известно, отравленные россияне были найдены без сознания в центре города в воскресенье, 4 марта. Следствие ведется по статье "покушение на убийство", хотя обсуждалась возможность квалифицировать инцидент как террористическое нападение, учитывая потенциальную опасность примененного нервно-паралитического вещества.

Британские СМИ сообщили, что разведка МИ5 считает отравление попыткой убийства, связанной с Россией.

Темы: ВеликобританияРосcияшпионажкриминал
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