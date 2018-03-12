ЄС продовжив санкції проти 150 чиновників і 38 компаній РФ на півроку

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Понеділок, 12 березня 2018, 11:40

Рада Євросоюзу 12 березня продовжила індивідуальні санкції за підрив і загрозу територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України.

Про це йдеться у повідомленні Ради ЄС.

Санкції були продовжені на шість місяців до 15 вересня 2018 року.

"Обмежувальні заходи складаються з замороження рахунків і заборони на в’їзд. Вони застосовуються до 150 осіб та 38 компаній", - йдеться у повідомленні.

"Оцінка ситуації не виправдовує зміну режиму санкцій. Відповідна інформація та пояснення причин внесення до переліку цих осіб та організацій були оновлені у міру необхідності", - пояснили у Раді ЄС.

Як зазначається, рішення про продовження санкцій буде опубліковано в Офіційному журналі ЄС 13 березня.

У вересні 2017 року Рада ЄС офіційно продовжила санкції проти фізичних осіб та компаній, причетних до порушення територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України. Обмежувальні заходи продовжено стосовно 149 осіб та 38 компаній.

Ці санкції були вперше запроваджені у березні 2014 року і неодноразово продовжувалися. 

"Європейська правда"

Теми: санкції Росія ЄС
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