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ЕС продлил санкции против 150 чиновников и 38 компаний РФ на полгода

Понедельник, 12 марта 2018, 10:40

Совет ЕС 12 марта продлил индивидуальные санкции за подрыв и угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

Об этом говорится в сообщении Совета ЕС.

Санкции были продлены на шесть месяцев – до 15 сентября 2018 года.

"Ограничительные меры состоят из замораживания счетов и запрета на въезд. Они применяются в отношении 150 человек и 38 компаний", - говорится в сообщении.

"Оценка ситуации не оправдывает изменение режима санкций. Соответствующая информация и объяснение причин внесения в перечень этих лиц и организаций были обновлены по мере необходимости", - пояснили в Совете ЕС.

Как отмечается, решение о продлении санкций будет опубликовано в Официальном журнале ЕС 13 марта.

В сентябре 2017 года Совет ЕС официально продлил санкции против физических лиц и компаний, причастных к нарушению территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. Ограничительные меры продлены в отношении 149 человек и 38 компаний.

Эти санкции были впервые введены в марте 2014 года и неоднократно продлевались.

"Европейская правда"

Темы: санкцииРосcияЕС
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