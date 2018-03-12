Санкції ЄС проти РФ прив’язані до повної імплементації Мінських угод – Могеріні

Санкції Євросоюзу проти Росії пов’язані з імплементацією Мінських угод і залишатимуться, поки домовленості не будуть виконані.

Про це заявила верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федеріка Могеріні на спільній прес-конференції з президентом Петром Порошенком у Києві, передає Європейська правда.

"Санкції проти Росії чітко прив’язані до повної імплементації Мінських угод. Ми обговорили ситуацію на Донбасі і незмінну підтримку з боку ЄС. Ми продовжуємо спільну роботу, щоб досягти повної імплементації Мінських угод", - сказала Могеріні.

Вона також зазначила, що продовжується тісна співпраця у Нормандському форматі з Німеччиною та Францією, "щоб виробити стабільне політичне рішення, яке буде поважатися всіма сторонами і відповідатиме український незалежності і суверенітету".

"Для нас це - абсолютний пріоритет", - підкреслила Могеріні.

Нагадаємо, Рада ЄС 12 березня продовжила індивідуальні санкції за підрив і загрозу територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України.