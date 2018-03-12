Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Санкції ЄС проти РФ прив’язані до повної імплементації Мінських угод – Могеріні

Понеділок, 12 березня 2018, 12:49

Санкції Євросоюзу проти Росії пов’язані з імплементацією Мінських угод і залишатимуться, поки домовленості не будуть виконані.

Про це заявила верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федеріка Могеріні на спільній прес-конференції з президентом Петром Порошенком у Києві, передає Європейська правда.

"Санкції проти Росії чітко прив’язані до повної імплементації Мінських угод. Ми обговорили ситуацію на Донбасі і незмінну підтримку з боку ЄС. Ми продовжуємо спільну роботу, щоб досягти повної імплементації Мінських угод", - сказала Могеріні.

Вона також зазначила, що продовжується тісна співпраця у Нормандському форматі з Німеччиною та Францією, "щоб виробити стабільне політичне рішення, яке буде поважатися всіма сторонами і відповідатиме український незалежності і суверенітету".

"Для нас це - абсолютний пріоритет", - підкреслила Могеріні.

Нагадаємо, Рада ЄС 12 березня продовжила індивідуальні санкції за підрив і загрозу територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України.

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"

Словаччина готова підтримати відкриття європереговорів з Україною – глава МЗС

відеоЗСУ відбили в окупантів один з териконів в межах Горлівки – Зеленський

У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці

Туск заявив, що його уряд буде вимагати повної мобілізації Заходу для допомоги Україні

МВС пропонує допомогу абонентам "Київстара", які залишились без зв'язку

Усі новини...
Останні новини
15:41
ГУР атакувало і паралізувало податкову систему Росії
15:32
ЄСПЛ постановив, що Польща повинна визнати одностатеві партнерства
15:14
відео"Коли у тебе Київстар і живеш на Теремках": українці відреагували на закриття метро та збій зв’язку
15:05
Кібератаку на "Київстар" розслідує СБУ: можлива причетність спецлужб РФ
15:04
Європейці більш прихильні до вступу України в ЄС, ніж до інших кандидатів – опитування
15:00
фото13 років досліджень: в Італії археологи розкопали залишки римського міста
14:58
У Києві на сигнали тривоги збій у роботі "Київстару" не вплине, а в Борисполі задіють гучномовці
14:33
Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"
14:10
У оператора Vodafone не працює мобільний додаток та є проблеми з інтернет-з'єднанням
14:01
Зону примусової евакуації на Харківщині можуть розширити − ОВА
Усі новини...
Реклама: