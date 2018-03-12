Санкции ЕС против РФ привязаны к полной имплементации "Минска" – Могерини

Санкции Европейского Союза против России связаны с выполнением Минских соглашений и будут сохраняться, пока договоренности не будут выполнены.

Об этом заявила высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини на совместной пресс-конференции с президентом Петром Порошенко в Киеве, передает Европейская правда.

"Санкции против России четко привязаны к полной имплементации Минских соглашений. Мы обсудили ситуацию на Донбассе и неизменную поддержку со стороны ЕС. Мы продолжаем совместную работу, чтобы достичь полной имплементации Минских соглашений", - сказала Могерини.

Она также отметила, что продолжается тесное сотрудничество в Нормандском формате с Германией и Францией, "чтобы выработать стабильное политическое решение, которое будет уважаться всеми сторонами и соответствовать украинской независимости и суверенитету".

"Для нас это – абсолютный приоритет", - подчеркнула Могерини.

Напомним, Совет ЕС 12 марта продлил индивидуальные санкции за подрыв и угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.