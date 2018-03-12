У МВС розповіли, як російські спецслужби змушують українців воювати на Донбасі

У 2017 році російські спецслужби завербували сотні українців, яких шантажем змушували воювати на Донбасі.

Про це заявив начальник Департаменту протидії торгівлі людьми Артем Крищенко, повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

За його словами у минулому році оперативники викрили організацію ТОВ "Експедиція", яка завербувала близько сотні громадян в Україні для роботи в Росії, яким підкидували наркотики, а потім засуджували до відбування покарання.

"За нашими джерелами, українців, які відбувають покарання на території сусідньої держави, вербують представники ФСБ воювати на Донбасі. Їм пропонують рік контракту або тюремний строк. Хто погоджується на рік контракту, тому обіцяють "чисті" документи і можливість повернутися в Україну", - розповів Крищенко.

"Завербованим особам ще на території нашої держави дають "службові" мобільні телефони. Цими ж номерами люди користуються в приватних розмовах. Всі дзвінки прослуховуються. Коли людина вже збирається повернутися додому і каже це комусь в телефонній розмові – її тут же затримують", - зазначив він.

Крищенко додав, що серед завербованих осіб люди різних вікових категорій – студенти, люди у віці, сімейні пари.

За його словами, велика кількість осіб потрапили до Росії обманним шляхом.

Він також повідомив, що справа щодо ТОВ "Експедиція" наразі слухається у Солом’янському суді Києва, а на лаві підсудних перебувають 5 осіб.

Крищенко зазначив, що війна на Донбасі та не закритий кордон із Росією не лише збільшили кількість жертв сучасного рабства, але й дають можливість злочинцям безперешкодно приїздити в Україну.

Детально про схеми вербування українців російськими спецслужбами читайте у тексті: Агенти серед нас. Як російські спецслужби вербують українців