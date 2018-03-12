В МВД рассказали, как российские спецслужбы заставляют украинцев воевать на Донбассе

В 2017 году российские спецслужбы завербовали сотни украинцев, которых шантажом заставляли воевать на Донбассе.

Об этом заявил начальник Департамента противодействия торговле людьми Артем Крищенко, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

По его словам, в прошлом году оперативники разоблачили организацию ООО "Экспедиция", которая завербовала около сотни граждан в Украине для работы в России, которым подбрасывали наркотики, а затем приговаривали к отбывания наказания.

"По нашим источникам, украинцев, отбывающих наказание на территории соседнего государства, вербуют представители ФСБ воевать на Донбассе. Им предлагают год контракта или тюремный срок. Если соглашаются на год контракта, обещают "чистые" документы и возможность вернуться в Украину", - рассказал Крищенко.

"Завербованным лицам еще на территории нашего государства дают "служебные" мобильные телефоны. Этими же номерами люди пользуются в частных разговорах. Все звонки прослушиваются. Когда человек уже собирается вернуться домой и говорит это кому-то в телефонном разговоре - его тут же задерживают", - отметил он.

Крищенко добавил, что среди завербованных лиц люди разных возрастов - студенты, люди в возрасте, семейные пары.

По его словам, большое количество людей попало в Россию обманным путем.

Он также сообщил, что дело в отношении ООО "Экспедиция" сейчас слушается в Соломенском суде Киева, а на скамье подсудимых находятся 5 человек.

Крищенко отметил, что война в Донбассе и не закрытая граница с Россией не только увеличили количество жертв современного рабства, но и дают возможность преступникам беспрепятственно приезжать в Украину.

Подробно о схемах вербовки украинцев российскими спецслужбами читайте в тексте: Агенты среди нас. Как российские спецслужбы вербуют украинцев