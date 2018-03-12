В ОБСЄ заявили, що ситуація на Закарпатті спокійна

Перший заступник глави Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Олександр Хуг заявив, що організація посилила моніторинг в Ужгороді через лютневий напад на офіс Товариства угорської культури Закарпаття, але зараз ситуація в регіоні спокійна.

Про це він розповів в ефірі "Радіо НВ".

"Факти полягають в тому, що протягом останніх тижнів СММ уточнювала інформацію про ряд інцидентів, що сталися у приміщенні, де розташований офіс Закарпатської спілки угорців. Загалом, за нашими спостереженнями, ситуація в цьому районі залишається спокійною", - заявив Хуг.

Хуг спростував заяву глави МЗС Угорщини Петера Сійярто про відкриття постійної спостережної місії ОБСЄ в Ужгороді, заявивши, що окремого офісу організація не відкривала. Водночас для моніторингу ситуації в Закарпатській області було направлено кілька патрулів.

Свої спостереження ОБСЄ виклала у звітах за 28 лютого, 1, 5 і 7 березня.

Раніше в ОБСЄ заявляли, що організація здійснює моніторинг ситуації на Закарпатті шляхом безперервного патрулювання з Івано-Франківська.

Як відомо, 10 березня глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що ОБСЄ повідомила його про відкриття спостережної місії на Закарпатті.

Тему введення постійної місії ОБСЄ у Закарпатську область раніше неодноразово піднімав офіційний Будапешт.

7 березня глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив про направлення місії спостерігачів ОБСЄ на Закарпаття як про доконаний факт, зазначивши, що у Будапешті вітають такий крок.

У свою чергу МЗС України Павло Клімкін заявив, що не бачить підстав для направлення спостерігачів у регіон, одночасно наголошуючи, що слід припинити російські провокації в області.

Європейська правда

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